Суд в США взял под стражу информатора WikiLeaks

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Пятница, 8 марта 2019, 20:48

Суд в США под стражу бывшего рядового Сухопутных войск США Челси Мэннинга за отказ давать показания большому жюри в рамках расследования дела WikiLeaks.

Согласно решению суда, Мэннинг будет оставаться под страженй, пока не даст показания, или пока присяжные не завершат свою работу, пишет "Радио Свобода".

В суде Мэннинг выступила против секретности процесса и отметила, что уже рассказала всю известную ей информацию.

Защита Мэннинг просил о домашнем аресте в связи с ее проблемами со здоровьем.

В августе 2013 года военный суд США приговорил рядового Брэдли Мэннинга, которого обвиняли в передаче большого объема секретных документов проекта Wikileaks, к 35 годам заключения.

По данным следствия, во время службы в Ираке Мэннинг незаконно скачал из закрытых архивов сотни тысяч секретных сообщений американских дипломатов, которые позже появились на сайте Wikileaks.

В 2013 году Брэдли Мэннинг решил сменить пол с мужского на женский и взял имя Челси, позже получив разрешение на прохождение гормональной терапии.

В 2017 году Мэннинг был помилован решением тогдашнего президента США Барака Обамы.

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Темы: США суд


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