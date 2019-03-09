На Закарпатье 15 марта будет выходным днем ​​в честь 80-й годовщины Карпатской Украины.

Соответствующее распоряжение подписал председатель облгосадминистрации Геннадий Москаль, сообщается на его сайте.

"Согласно распоряжению председателя ОГА, председателям райгосадминистраций, руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано перенести рабочий день с пятницы, 15 марта, на субботу, 6 апреля", - говорится в сообщении.

Москаль отметил, что 15 марта 1939 года сейм Карпатской Украины провозгласил государственную независимость и принял конституцию, в которой определил государственным языком украинский, государственным флагом - сине-желтый флаг, гербом - изображение медведя с сине-желтыми полосами и трезубцем, а гимном - "Ще не вмерла Україна".

"Это одна из самых выдающихся дат в истории Закарпатья, поэтому и сейчас этот день заслуживает того, чтобы быть выходным. Тем более, что в этом году у нас юбилейная годовщина, которую будут отмечать на государственном уровне, а на Закарпатье - с участием руководства государства", - добавил он.