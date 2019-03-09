Москаль объявил 15 марта выходным днем ​​на Закарпатье

829 просмотров 829 просмотров
Суббота, 9 марта 2019, 19:32

На Закарпатье 15 марта будет выходным днем ​​в честь 80-й годовщины Карпатской Украины.

Соответствующее распоряжение подписал председатель облгосадминистрации Геннадий Москаль, сообщается на его сайте.

"Согласно распоряжению председателя ОГА, председателям райгосадминистраций, руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано перенести рабочий день с пятницы, 15 марта, на субботу, 6 апреля", - говорится в сообщении.

Москаль отметил, что 15 марта 1939 года сейм Карпатской Украины провозгласил государственную независимость и принял конституцию, в которой определил государственным языком украинский, государственным флагом - сине-желтый флаг, гербом - изображение медведя с сине-желтыми полосами и трезубцем, а гимном - "Ще не вмерла Україна".

"Это одна из самых выдающихся дат в истории Закарпатья, поэтому и сейчас этот день заслуживает того, чтобы быть выходным. Тем более, что в этом году у нас юбилейная годовщина, которую будут отмечать на государственном уровне, а на Закарпатье - с участием руководства государства", - добавил он.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Закарпатье Москаль


powered by lun.ua
По теме
На границе с Венгрией задержали еще 30 кг "белого порошка" - СМИ 9 марта 2019, 15:38
Весна идет: Закарпатье предупредили о подъеме воды в реках и лавинах 8 марта 2019, 18:37
Двое голландцев вывезли из Украины в ЕС 84 кг героина 5 марта 2019, 11:27
Все новости
Главные новости
Нацкорпус пытался прорваться к Порошенко в Черкассах
Столкновения возле АП: пострадали трое правоохранителей
Порошенко: Нам нужно высокоточное ракетное оружие
На Банковую к Порошенко пришел Нацкорпус: "Свинарчуков - за решетку"
Все новости
здоровье

5 привычек, которые могут продлить жизнь на десятилетия

Кино

Шесть фильмов марта

психология

Правило "3-х минут", которое должны выполнять все родители

Поиск по сайту
Архив
Весь архів