Мертвый медведь: пограничники подадут в суд из-за обвинений в охоте

Пограничники опровергли информацию о причастности бойцов ГПСУ к смерти дикого животного на Закарпатье и планируют подать иск в суд.

Источник: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Дословно: "Обвинение пограничников представителем Ужанского национального парка в смерти дикого животного (медведицы) безосновательно. Распространенная информация сделана исключительно на предположениях и домыслах без реального подтверждения.

Реклама:

Чопским пограничным отрядом будет подан иск в суд на автора публикации за клевету.

В свою очередь, Государственная пограничная служба Украины предлагает природоохранным и зоозащитным организациям присоединиться к выяснению всех обстоятельств по данному делу, ведь пограничники не совершали тех действий, в которых их обвиняют и будут благодарны за помощь в установлении истины".

Детали: Сообщается, что руководство Чопского пограничного отряда проверило информацию, а также все обстоятельства происшествия о, якобы, незаконной охоте, которая привела к гибели медведицы.

ВИДЕО ДНЯ

В смерти животного обвиняли сотрудников ГПСУ.

По словам пограничников, изложенная должностным лицом Ужанского национального парка информация не соответствует действительности и имеет компрометирующий характер.

1 мая, на участок пограничного подразделения "Каменица", где пограничники ранее обнаружили труп медведя, были вызваны сотрудники Национальной полиции, ветеринар, а также приглашен автор сообщения.

Правоохранители идентифицировали местность, изображенную на распространенном фото, и провели осмотр места. Указано, что эксгумация тела животного будет осуществлена после привлечения соответствующих специалистов.

Дословно: "Также группа могла убедиться в наличии акта комиссии, которая подтвердила (фото прилагаются), что смерть животного - самца медведя (не медведицы), наступила в результате естественных причин, а на теле животного не обнаружено следов огнестрельных ранений.

Акт подписан представителями Ужгородского управления Госпродпотребслужбы в Закарпатской области, Камяницкого лесничества, председателем и егерем Закарпатского общества охотников и рыболовов "Лесовод", а также охотоведом Ужгородского лесного хозяйства.

Кроме того, как мы уже отмечали, расстояние от места, где был найден труп животного, до места, где пограничники отдела "Стужица" сняли медведя, о чем отмечал автор сообщения, составляет около 60 километров. В этом месте не было зафиксировано медвежат, которые могли бы быть с медведицей, о чем писал автор.

Тело медведя военнослужащие пограничного подразделения обнаружили во время патрулирования по охране государственной границы, которое происходит со штатным оружием и боеприпасами, находящимися на постоянном учете.

Еще раз подчеркнем, пограничники в ходе выполнения задач принимают все меры для недопущения незаконной охоты, рыбалки и браконьерства на участке ответственности и предотвращают такие действия".

Что предшествовало: Ужанский национальный природный парк Великоберезнянского района Закарпатья заявил, что подозревает пограничников в убийстве медведицы.

Сообщалось, что медведицу-мать замечали с детьми недалеко от места несения службы пограничного наряда отдела "Стужица" Чопского отряда. А с 15 апреля возле села Домашин нашли медвежонка, которого передали под опеку нацпарка. В Ужанском НПП утверждают, что это медвежонок - детеныш медведицы, которую, вероятно, убили.

"Также получена информация о возможной причастности должностных лиц Государственной пограничной службы Украины к организации и проведению незаконной охоты за линией инженерно-технических сооружений на землях природно-заповедного фонда на постоянной основе", - заявили в нацпарке.