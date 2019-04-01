Взрывы в Кропивницком: водитель автоцистерны умер в больнице
Водитель автоцистерны с газом, которая 27 марта взорвалась на автостоянке в Кропивницкому, умер в больнице.
Об этом сообщила каналу "Кировоград" заведующая ожоговым отделением областной больницы Наталья Корчака.
Произошло это 31 марта в 20:10.
Перед тем 58-летнего Анатолия из Кривого Рога перевели из реанимационного отделения в ожоговое.
По факту взрыва автоцистерны в Кропивницкому прокуратура объявила подозрение двум людям - руководителю и главному инженеру компании "Элан-Ви", которая сохраняет и продает газ. Инженер пытался покинуть территорию Украины. Руководитель предприятия находился в больнице.
В Генеральной прокуратуре сообщили "Украинской правде", что 30 марта главному инженеру избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста с ношением электронного браслета.
"Руководителю должны избрать сегодня", - уточнил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.
Напомним:
- 27 марта в Кропивницком произошли взрывы на газовой автозаправке. В связи с этим часть города осталась без электроснабжения.
- В результате пожара были травмированы четыре человека, из них 2 сотрудников ГСЧС, огонь также уничтожил 8 легковых и 10 грузовых автомобилей.