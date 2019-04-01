Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Взрывы в Кропивницком: водитель автоцистерны умер в больнице

Понедельник, 1 апреля 2019, 17:30

Водитель автоцистерны с газом, которая 27 марта взорвалась на автостоянке в Кропивницкому, умер в больнице.

Об этом сообщила каналу "Кировоград" заведующая ожоговым отделением областной больницы Наталья Корчака.

Произошло это 31 марта в 20:10.

Перед тем 58-летнего Анатолия из Кривого Рога перевели из реанимационного отделения в ожоговое.

По факту взрыва автоцистерны в Кропивницкому прокуратура объявила подозрение двум людям - руководителю и главному инженеру компании "Элан-Ви", которая сохраняет и продает газ. Инженер пытался покинуть территорию Украины. Руководитель предприятия находился в больнице.

В Генеральной прокуратуре сообщили "Украинской правде", что 30 марта главному инженеру избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

"Руководителю должны избрать сегодня", - уточнил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

 

Напомним:

  • 27 марта в Кропивницком произошли взрывы на газовой автозаправке. В связи с этим часть города осталась без электроснабжения.
  • В результате пожара были травмированы четыре человека, из них 2 сотрудников ГСЧС, огонь также уничтожил 8 легковых и 10 грузовых автомобилей.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кропивницкий
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
Кропивницкий
На Кировоградщине компания россиянина до сих пор обладает лицензией на пользование недрами
Две области решили сократить комендантский час на Пасху
Вся Кировоградская область обесточена из-за массированных ракетных ударов
Последние новости
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
Все новости...
Реклама: