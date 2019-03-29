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Взрывы в Кропивницком: один из подозреваемых пытался сбежать

Пятница, 29 марта 2019, 12:13

В связи со взрывами на автозаправке в Кропивницком правоохранители сообщили о подозрении двум лицам, один подозреваемый пытался бежать за границу.

Об этом сообщает 29 марта пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"Руководителю ООО "Элан-Ви" и главному инженеру этого предприятия сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия, то есть по ч. 2 ст. 272 ​​Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.

Сейчас прокуратура готовит в суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения. Следствие будет настаивать на содержании под стражей.

Правоохранители отмечают, что инженера задержали при попытке покинуть территорию Украины. Руководитель предприятия до сих пор находится в лечебном учреждении под охраной.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

Продолжается досудебное расследование.

Правоохранительные органы просят граждан, которые считают себя пострадавшими от взрывов, обратиться в Кропивницкий отдел Национальной полиции или Кировоградскую местную прокуратуру.

Напомним:

  • 27 марта в Кропивницком произошли взрывы на газовой автозаправке. В связи с этим часть города осталась без электроснабжения.
  • В результате пожара были травмированы четыре человека, из них 2 сотрудников ГСЧС, огонь также уничтожил 8 легковых и 10 грузовых автомобилей.

Украинская правда

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Темы: Кропивницкий
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