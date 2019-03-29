Взрывы в Кропивницком: один из подозреваемых пытался сбежать
В связи со взрывами на автозаправке в Кропивницком правоохранители сообщили о подозрении двум лицам, один подозреваемый пытался бежать за границу.
Об этом сообщает 29 марта пресс-служба Генеральной прокуратуры.
"Руководителю ООО "Элан-Ви" и главному инженеру этого предприятия сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия, то есть по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.
Сейчас прокуратура готовит в суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения. Следствие будет настаивать на содержании под стражей.
Правоохранители отмечают, что инженера задержали при попытке покинуть территорию Украины. Руководитель предприятия до сих пор находится в лечебном учреждении под охраной.
Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.
Продолжается досудебное расследование.
Правоохранительные органы просят граждан, которые считают себя пострадавшими от взрывов, обратиться в Кропивницкий отдел Национальной полиции или Кировоградскую местную прокуратуру.
Напомним:
- 27 марта в Кропивницком произошли взрывы на газовой автозаправке. В связи с этим часть города осталась без электроснабжения.
- В результате пожара были травмированы четыре человека, из них 2 сотрудников ГСЧС, огонь также уничтожил 8 легковых и 10 грузовых автомобилей.