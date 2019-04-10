Два нардепа заявили о выходе из "Самопомочи"

Народные депутаты Егор Соболев и Семен Семенченко, которые буди избраны в 2014 году в Верховную Раду по спискам объединения "Самопомич", объявили о намерении выйти из партии.

Об этом говорится в сообщении на сайте политсилы.

Отмечается, что Соболев уже подписал соответствующее заявление, а Семенченко объявил о намерении сделать это в ближайшее время. Депутаты сообщили об этом своим коллегам во время заседания фракции.

В то же время в своем Facebook Соболев пояснил, что не будет выходить из фракции "Самопомич".

Нардеп говорит, что не будет баллотироваться с партией "Самопомич" на следующие выборы и уже подал заявление о сложении полномочий члена политсовета, члена провода и члена партии "Самопомич".

Он пояснил, что имеет идеологические расхождения с руководством партии как действовать в политике.

"Конечно, я не иду ни к Зеленскому, ни тем более к Порошенко. Сам терпеть не могу перебежчиков", - утверждает также Соболев.

Напомним: