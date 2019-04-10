Два нардепа заявили о выходе из "Самопомочи"
Народные депутаты Егор Соболев и Семен Семенченко, которые буди избраны в 2014 году в Верховную Раду по спискам объединения "Самопомич", объявили о намерении выйти из партии.
Об этом говорится в сообщении на сайте политсилы.
Отмечается, что Соболев уже подписал соответствующее заявление, а Семенченко объявил о намерении сделать это в ближайшее время. Депутаты сообщили об этом своим коллегам во время заседания фракции.
В то же время в своем Facebook Соболев пояснил, что не будет выходить из фракции "Самопомич".
Нардеп говорит, что не будет баллотироваться с партией "Самопомич" на следующие выборы и уже подал заявление о сложении полномочий члена политсовета, члена провода и члена партии "Самопомич".
Он пояснил, что имеет идеологические расхождения с руководством партии как действовать в политике.
"Конечно, я не иду ни к Зеленскому, ни тем более к Порошенко. Сам терпеть не могу перебежчиков", - утверждает также Соболев.
Напомним:
- Ранее лидер партии Андрей Садовый прогнозировал выход части народных депутатов из состава фракции.
- По данным источников "Украинской правды" парламентскую фракцию "Самопомочи" еще собираются покинуть Александр Опанасенко, Иван Мирошниченко и Александр Данченко. Также из фракции еще может выйти нардеп Алексей Скрипник.