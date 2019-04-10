Два нардепа заявили о выходе из "Самопомочи"
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Среда, 10 апреля 2019, 11:06
Народные депутаты Егор Соболев и Семен Семенченко, которые буди избраны в 2014 году в Верховную Раду по спискам объединения "Самопомич", объявили о намерении выйти из партии.
Об этом говорится в сообщении на сайте политсилы.
Отмечается, что Соболев уже подписал соответствующее заявление, а Семенченко объявил о намерении сделать это в ближайшее время. Депутаты сообщили об этом своим коллегам во время заседания фракции.
Напомним:
- Ранее лидер партии Андрей Садовый прогнозировал выход части народных депутатов из состава фракции.
- По данным источников "Украинской правды" парламентскую фракцию "Самопомочи" еще собираются покинуть Александр Опанасенко, Иван Мирошниченко и Александр Данченко. Также из фракции еще может выйти нардеп Алексей Скрипник.
Украинская правда
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