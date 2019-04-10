Антикоррупционеры указали, чего не хватает в планах Зеленского

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Среда, 10 апреля 2019, 11:21

"Центр противодействия коррупции" обращает внимание, что в планах Владимира Зеленского на случай избрания президентом не упоминается антикоррупционная и судебная реформы.

Об этом ЦПК написал в Twitter, комментируя ориентировочные первые 10 шагов Зеленского-президента, обнародованные представителями его команды.

"Он видит две ключевые проблемы: война и коррупция. Однако есть проблема. В обнародованном плане нет ни одного упоминания о: 1) антикоррупционной повестке дня; 2) повестке дня по судебной реформы", – отмечают антикоррупционные активисты.

"Оба документа, разработанные коалицией профильных организаций, команда Зеленского публично поддержала", – напомнили в ЦПК.

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Напомним:

  • Члены команды Владимира Зеленского Руслан Стефанчук и Даниил Гетманцев рассказали о первых решениях шоумена в случае избрания президентом. В частности, Зеленский якобы планирует пригласить Великобританию и США к переговорам в "нормандском формате", а Виктора Медведчука – вывести из переговоров с РФ.
  • Кроме того, неофициально источники "Лиги" озвучили таких кандидатов на должности: МИД – экс-министр финансов Александр Данилюк, ГПУ – экс-прокурор США Марта Борщ или экс-глава Национального антикоррупционного управления Румынии Лаура Ковеши, СБУ – Игорь Смешко.
  • Позже "Зе Команда" официально сообщила, что никакие кадровые решения еще не приняты, а имена кандидат озвучит сам до второго тура выборов президента.

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Темы: Зеленский коррупция суд реформы выборы президента 2019


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