В Кремле отреагировали на борды Порошенко с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле спокойно отнеслись к использованию президентом Украины Петром Порошенко в своей предвыборной агитации образа Владимира Путина.

Об этом он сказал журналистам, комментируя предвыборную рекламу действующего главы государства в Украине, передает ТАСС.

"Мы выбираем Путина, ну а украинцы - посмотрим", - сказал представитель Кремля.

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Напомним: