В Кремле отреагировали на борды Порошенко с Путиным

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Среда, 10 апреля 2019, 12:40

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле спокойно отнеслись к использованию президентом Украины Петром Порошенко в своей предвыборной агитации образа Владимира Путина.

Об этом он сказал журналистам, комментируя предвыборную рекламу действующего главы государства в Украине, передает ТАСС.

"Мы выбираем Путина, ну а украинцы - посмотрим", - сказал представитель Кремля.

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Напомним:

  • В Украине появились билборды, сити-лайты и газеты с изображением Петра Порошенко напротив Владимира Путина со словами о "решающем выборе" 21 апреля. Таким образом, действующий президент намекает, что во втором туре выборов выбирать придется не между ним и Владимиром Зеленским, а между свободой Украины и реваншем Кремля.
  • В избирательном штабе Порошенко заявили, что не спрашивали согласия на использование изображения у президента России Владимира Путина, поскольку он – вне закона. Но заверили, что сюжет на изображениях не означает, что в команде президента считают Зеленского агентом Путина.
  • А советник президента Юрий Бирюков отметил, что Порошенко хочет защитить Украину от Путина, а президенту России выгоден слабый и подконтрольный президент Украины.

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Темы: Порошенко выборы президента 2019 Путин


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