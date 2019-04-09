Советник Порошенко объяснил присутствие Путина на бордах президента

16035 просмотров
Вторник, 9 апреля 2019, 17:07

Советник президента Юрий Бирюков заявил, что появление портрета президента РФ Владимира Путина на предвыборных фондах Петра Порошенко - это, в частности, месседж к тем, кто в первом туре проголосовал за других кандидатов.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, появление новых бордов с Путиным вызвало бурное обсуждение, особенно после заявлений Порошенко в эфире ICTV о том, что "Зеленский не ставленник Кремля".

"Разочаровались те, кому понравилась мягкая риторика в телеэфире. Ага. То есть, нужно было Донбассу обещать перемирие и диалог, а Львову обещать продолжение борьбы. Реально, мне такие советы сегодня приходили в личку - делайте различные месседжи для различных географий", - написал Бирюков.

Он отметил, что Украина - это одна страна, какой бы разнообразной и противоречивой она не была и позиция Порошенко - "защищать ее, защищать от Путина".

Кроме того, Бирюков подчеркнул, что проход Порошенко во второй тур был очень под вопросом, но задача была реализована, именно тем штабом, который и разрабатывал стратегию на второй тур.

"Ядерные сторонники Порошенко в подавляющей массе своей как раз и идентифицируют главную угрозу стране не в Зеленском, а в Путине. Путину крайне удобна и выгодна слабая фигура в кресле президента. Подконтрольная кому-либо. Путину не обязательно контролировать непосредственно", - написал советник.

"А вот всем патриотам страны, которые в первом туре сделали другой выбор - им стоит задуматься и на них обращен месседж", - отметил он.

Напомним:

  • Штаб Петра Порошенко распространяет визуальную рекламу, где президент противопоставляет себя во втором туре выборов президенту России Владимиру Путину.
  • Порошенко неоднократно в своей агитации подчеркивал, что страна выбирает главнокомандующего, который должен противостоять Путину.
  • Экс-кандидат в президенты и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что штаб действующего главы государства и кандидата в президенты Петра Порошенко своей предвыборной рекламой пытается расколоть страну.
  • Порошенко и Зеленский по результатам голосования 31 марта прошли во второй тур выборов президента, который состоится 21 апреля.
  • По закону, дебаты должны состояться в пятницу перед выборами, то есть 19 апреля.
  • Зеленский надеется провести дебаты с Порошенко 19 апреля на НСК "Олимпийский". Порошенко готов к дебатам на стадионе: он предлагал дебатировать в несколько этапов, в том числе 14 апреля, но согласен на любую дату.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Порошенко Путин выборы президента 2019 реклама


powered by lun.ua
Материалы по теме
Порошенко начал процедуру увольнения главы Одесской ОГА 9 апреля 2019, 14:57
Гриценко о Путине на бордах Порошенко: Страну сознательно раскалывают пополам 9 апреля 2019, 13:52
У Украины уже есть ракета, способная преодолеть тысячу километров – президент 9 апреля 2019, 13:11
Все новости
Главные новости
Штаб Порошенко о Путине на бордах: Разрешения у убийцы не спрашивали
Советник Порошенко объяснил присутствие Путина на бордах президента
Под офисом Зеленского собралась толпа
Названы еще несколько экспертов "Зе!Команды"
Все новости
Кино

6 фильмов апреля

здоровье

Вычистить все: гигиена от унитаза до матрасов и зубной щетки

Фото

Как обмануть мозг и рисовать, как да Винчи

Поиск по сайту
Архив
Весь архів