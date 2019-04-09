Советник Порошенко объяснил присутствие Путина на бордах президента

Советник президента Юрий Бирюков заявил, что появление портрета президента РФ Владимира Путина на предвыборных фондах Петра Порошенко - это, в частности, месседж к тем, кто в первом туре проголосовал за других кандидатов.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, появление новых бордов с Путиным вызвало бурное обсуждение, особенно после заявлений Порошенко в эфире ICTV о том, что "Зеленский не ставленник Кремля".

"Разочаровались те, кому понравилась мягкая риторика в телеэфире. Ага. То есть, нужно было Донбассу обещать перемирие и диалог, а Львову обещать продолжение борьбы. Реально, мне такие советы сегодня приходили в личку - делайте различные месседжи для различных географий", - написал Бирюков.

Он отметил, что Украина - это одна страна, какой бы разнообразной и противоречивой она не была и позиция Порошенко - "защищать ее, защищать от Путина".

Кроме того, Бирюков подчеркнул, что проход Порошенко во второй тур был очень под вопросом, но задача была реализована, именно тем штабом, который и разрабатывал стратегию на второй тур.

"Ядерные сторонники Порошенко в подавляющей массе своей как раз и идентифицируют главную угрозу стране не в Зеленском, а в Путине. Путину крайне удобна и выгодна слабая фигура в кресле президента. Подконтрольная кому-либо. Путину не обязательно контролировать непосредственно", - написал советник.

"А вот всем патриотам страны, которые в первом туре сделали другой выбор - им стоит задуматься и на них обращен месседж", - отметил он.

Напомним: