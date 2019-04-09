Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Советник Порошенко объяснил присутствие Путина на бордах президента

Вторник, 9 апреля 2019, 17:07
Советник Порошенко объяснил присутствие Путина на бордах президента

Советник президента Юрий Бирюков заявил, что появление портрета президента РФ Владимира Путина на предвыборных фондах Петра Порошенко - это, в частности, месседж к тем, кто в первом туре проголосовал за других кандидатов.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, появление новых бордов с Путиным вызвало бурное обсуждение, особенно после заявлений Порошенко в эфире ICTV о том, что "Зеленский не ставленник Кремля".

"Разочаровались те, кому понравилась мягкая риторика в телеэфире. Ага. То есть, нужно было Донбассу обещать перемирие и диалог, а Львову обещать продолжение борьбы. Реально, мне такие советы сегодня приходили в личку - делайте различные месседжи для различных географий", - написал Бирюков.

Он отметил, что Украина - это одна страна, какой бы разнообразной и противоречивой она не была и позиция Порошенко - "защищать ее, защищать от Путина".

Кроме того, Бирюков подчеркнул, что проход Порошенко во второй тур был очень под вопросом, но задача была реализована, именно тем штабом, который и разрабатывал стратегию на второй тур.

"Ядерные сторонники Порошенко в подавляющей массе своей как раз и идентифицируют главную угрозу стране не в Зеленском, а в Путине. Путину крайне удобна и выгодна слабая фигура в кресле президента. Подконтрольная кому-либо. Путину не обязательно контролировать непосредственно", - написал советник.

"А вот всем патриотам страны, которые в первом туре сделали другой выбор - им стоит задуматься и на них обращен месседж", - отметил он.

Напомним:

  • Штаб Петра Порошенко распространяет визуальную рекламу, где президент противопоставляет себя во втором туре выборов президенту России Владимиру Путину.
  • Порошенко неоднократно в своей агитации подчеркивал, что страна выбирает главнокомандующего, который должен противостоять Путину.
  • Экс-кандидат в президенты и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что штаб действующего главы государства и кандидата в президенты Петра Порошенко своей предвыборной рекламой пытается расколоть страну.
  • Порошенко и Зеленский по результатам голосования 31 марта прошли во второй тур выборов президента, который состоится 21 апреля.
  • По закону, дебаты должны состояться в пятницу перед выборами, то есть 19 апреля.
  • Зеленский надеется провести дебаты с Порошенко 19 апреля на НСК "Олимпийский". Порошенко готов к дебатам на стадионе: он предлагал дебатировать в несколько этапов, в том числе 14 апреля, но согласен на любую дату.

Украинская правда
Темы: ПорошенкоПутинвыборы президента 2019реклама
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:57
ОбновленоРоссияне запустили "Шахеды" по нескольким направлениям
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
Все новости...
Реклама: