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Кабмин согласовал отставку главы Одещины

Среда, 10 апреля 2019, 13:01
Кабмин согласовал отставку главы Одещины

Кабинет министров согласовал увольнение главы Одесской областной государственной администрации Максима Степанова.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в правительстве.

Соответствующее решение Кабмин принял на закрытой части заседания в среду.

Против отставки Степанова выступил только один член правительства.

По словам собеседника, увольнение главы Одесщины не поддержал только министр внутренних дел Арсен Аваков.

Один из министров отметил, что "была жаркая дискуссия".

В Администрации президента не ответили на просьбу УП прокомментировать отстранения одесского чиновника.

Напомним:

  • В понедельник на сайте президента был обнародован указ об отстранении от должности председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова.
  • Сам Степанов отказался покидать пост и назвал указ президента незаконным.
  • Глава Одесской области связал отстранение якобы с тем, что "обеспечил честные выборы".
  • 9 апреля премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что от президента Петра Порошенко в Кабинет министров поступило представление на увольнение Степанова.
  • Вместе с тем у Петра Порошенко не комментировали причины увольнения Степанова.
  • По результатам первого тура выборов президента, в Одесской области победил шоумен Владимир Зеленский (41,26%), представитель оппозиционных сил Юрий Бойко занял второе место (21,82%), Порошенко стал третьим с 9,08% электоральной поддержки.

Украинская правда

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Темы: Одесская областьКабинет министровувольнение
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