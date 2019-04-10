Кабмин согласовал отставку главы Одещины

Кабинет министров согласовал увольнение главы Одесской областной государственной администрации Максима Степанова.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в правительстве.

Соответствующее решение Кабмин принял на закрытой части заседания в среду.

Против отставки Степанова выступил только один член правительства.

По словам собеседника, увольнение главы Одесщины не поддержал только министр внутренних дел Арсен Аваков.

Один из министров отметил, что "была жаркая дискуссия".

В Администрации президента не ответили на просьбу УП прокомментировать отстранения одесского чиновника.

Напомним: