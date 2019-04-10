Кабмин согласовал отставку главы Одещины

7016 просмотров
Среда, 10 апреля 2019, 13:01

Кабинет министров согласовал увольнение главы Одесской областной государственной администрации Максима Степанова.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в правительстве.

Соответствующее решение Кабмин принял на закрытой части заседания в среду.

Против отставки Степанова выступил только один член правительства.

По словам собеседника, увольнение главы Одесщины не поддержал только министр внутренних дел Арсен Аваков.

Один из министров отметил, что "была жаркая дискуссия".

В Администрации президента не ответили на просьбу УП прокомментировать отстранения одесского чиновника.

Напомним:

  • В понедельник на сайте президента был обнародован указ об отстранении от должности председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова.
  • Сам Степанов отказался покидать пост и назвал указ президента незаконным.
  • Глава Одесской области связал отстранение якобы с тем, что "обеспечил честные выборы".
  • 9 апреля премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что от президента Петра Порошенко в Кабинет министров поступило представление на увольнение Степанова.
  • Вместе с тем у Петра Порошенко не комментировали причины увольнения Степанова.
  • По результатам первого тура выборов президента, в Одесской области победил шоумен Владимир Зеленский (41,26%), представитель оппозиционных сил Юрий Бойко занял второе место (21,82%), Порошенко стал третьим с 9,08% электоральной поддержки.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Одесская область Кабинет министров увольнение


powered by lun.ua
Материалы по теме
Порошенко начал процедуру увольнения главы Одесской ОГА 9 апреля 2019, 14:57
У Порошенко рассказали, когда Кабмин может передать ему представление на увольнение главы Одещины 8 апреля 2019, 20:16
Глава Одесской области взбунтовался: не хочет уходить по указу Порошенко 8 апреля 2019, 13:50
Все новости
Главные новости
Кабмин согласовал отставку главы Одещины
Украина расширила список запрещенных товаров из РФ
В Кремле отреагировали на борды Порошенко с Путиным
Смешко не примет должностей ни от Зеленского, ни от Порошенко
Все новости
здоровье

Почему мы питаемся нездорово и как это исправить

тест

Проверьте, не нужно ли вам в отпуск

Видео

Разбили ртутный термометр. Что делать и куда отнести?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів