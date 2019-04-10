Кабмин согласовал отставку главы Одещины
Среда, 10 апреля 2019, 13:01
Кабинет министров согласовал увольнение главы Одесской областной государственной администрации Максима Степанова.
Об этом "Украинской правде" сообщил источник в правительстве.
Соответствующее решение Кабмин принял на закрытой части заседания в среду.
Против отставки Степанова выступил только один член правительства.
По словам собеседника, увольнение главы Одесщины не поддержал только министр внутренних дел Арсен Аваков.
Один из министров отметил, что "была жаркая дискуссия".
В Администрации президента не ответили на просьбу УП прокомментировать отстранения одесского чиновника.
Напомним:
- В понедельник на сайте президента был обнародован указ об отстранении от должности председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова.
- Сам Степанов отказался покидать пост и назвал указ президента незаконным.
- Глава Одесской области связал отстранение якобы с тем, что "обеспечил честные выборы".
- 9 апреля премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что от президента Петра Порошенко в Кабинет министров поступило представление на увольнение Степанова.
- Вместе с тем у Петра Порошенко не комментировали причины увольнения Степанова.
- По результатам первого тура выборов президента, в Одесской области победил шоумен Владимир Зеленский (41,26%), представитель оппозиционных сил Юрий Бойко занял второе место (21,82%), Порошенко стал третьим с 9,08% электоральной поддержки.
Украинская правда