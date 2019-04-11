"Схемы": За пару лет Зеленский 13 раз летал в города, где живет Коломойский
В течение двух последних лет шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский одиннадцать раз летал в Женеву, когда там жил олигарх Игорь Коломойский, а после его переезда в Израиль летом 2018-го, Зеленский еще дважды слетал в Тель-Авив.
Об этом сообщают "Схемы".
Журналисты отмечают, что в каждой второй поездке кандидата в президенты сопровождал юрист олигарха Андрей Богдан, который впоследствии стал главным юридическим советником кампании Зеленского на выборах президента.
"Так, в Женеву Зеленский летал в феврале, апреле, ноябре и декабре 2017 года, а затем в январе, в феврале (дважды), в марте, в апреле (дважды) и в июне 2018 года. В пяти из этих поездок Андрей Богдан летел вместе с ним", - рассказывают в "Схемах".
В конце лета 2018 года Коломойский переехал и Израиль. После этого Зеленский дважды летал в Тель-Авив в сопровождении Андрея Богдана - в ноябре и декабре 2018 года. Во время декабрьской поездки к ним присоединился председатель партии "Слуга народа" Иван Баканов.
Также журналисты отмечают, что Зеленский течение этого времени неоднократно летал на частных самолетах вместе с бизнес-партнерами олигарха - Геннадием Боголюбовым, братьями Игорем и Григорием Суркисом, Тимуром Миндичем.
Коломойский в телефонном комментарии "Схемам" сначала сообщил, что Зеленский действительно летал к нему на день рождения в Женеву в феврале 2018 года. На уточнение, была ли тогда это их последняя встреча, олигарх сказал:
"По-моему, да. Вы когда начинаете, задаете вопрос, как следователь, так я начинаю ерзать. Ну, может, где-то и пересекся, но черт его знает. Ну так целенаправленных встреч каких-то нет. Ну тем более, мы же понимали, что уже началась политическая история, поэтому все эти связи, которые его компрометируют, нам не нужны", - заявил олигарх.
Андрей Богдан отказался говорить о причинах посещения Женевы и Тель-Авива в компании Зеленского, ссылаясь на то, что это "его частная жизнь".
Также "Схемам" не удалось получить объяснения Зеленского о причинах частых перелетов в Тель-Авив и Женеву с юристом олигарха.
Журналисты отметили, что кандидат в президенты не отвечал на их звонки, а штаб Зеленского оставил без ответа запрос с просьбой о комментарии.
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Напомним:
- Шоу Владимира Зеленского уже несколько лет на канале идет "1+1", который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому.
- Зеленский заявлял, что телеканал "1+1" должен студии "Квартал 95" большую сумму денег и уверял, что никаких отношений у него с Коломойским нет.
- СМИ сообщали, что кандидат в президенты Владимир Зеленский, передвигается по городу в сопровождении автомобиля компании с условной бизнес-группы "Приват" олигарха Игоря Коломойского.
- В БПП говорили, что автомобиль, на котором кандидат приезжал на анализы, принадлежало Коломойскому, а сейчас ее владельцем является человек из бизнеса олигарха.
- Президент Петр Порошенко назвал шоумена Владимира Зеленского, который выиграл первый тур выборов, "марионеткой Коломойского".
- Представитель штаба Порошенко Олег Медведев намекал, что Зеленский пользуется транспортом, адвокатами, охраной Коломойского и 7 лет раскручивает его канал.
- В свою очередь Зеленский спросил действующего президента Порошенко, не является ли он "марионеткой Свинарчука" или "Свинарчук – марионеткой Порошенко".
- Первый тур президентский выборов прошел 31 марта, по итогам которого во второй тур, запланированный на 21 апреля, вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко.