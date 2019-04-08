Штаб Зеленского называет юриста Коломойского другом и доверяет говорить с НАБУ

В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского говорят, что один из главных юристов олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан имеет к ним отношение как "старый друг" шоумена.

Об этом говорится в расследовании Bihus Info.

Журналисты объясняют, что неоднократно замечали Богдана среди членов штаба Зеленского.

"Он участвует как старый товарищ Владимира Зеленского. Находится в нормальных отношениях с Владимиром Александровичем", – сказал представитель штаба Дмитрий Разумков.

Однако вечером 3 апреля Андрей Богдан встречался с директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником как представитель команды Зеленского.

Инициировали мероприятие у Зеленского, а организатором был основатель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

Официально о встрече никто не сообщал, хотя и в НАБУ, и в ЦПК говорят, что обсуждали вопросы общего характера, а о конкретных уголовных производствах речь не шла.

В то же время, журналисты напоминают, что НАБУ расследует несколько дел, касающихся Коломойского: о хищении средств из государственной "Укрнафты", теперь уже государственного "ПриватБанка" и о долгах перед государством его авиакомпании МАУ.

Пресс-секретарь Антикоррупционного бюро Светлана Олифира и активист Виталий Шабунин говорят, что юрист Коломойского присутствовал на встрече именно от штаба Зеленского.

"Вопрос встречи с представителем команды кандидата. Кто этот представитель, почему этот человек пришел – это все вопросы к команде кандидата", – сказала Олифира.

Кроме того, журналисты отмечают, что в декабре прошлого года, за несколько недель до начала предвыборной кампании, Богдан вместе с кандидатом-шоуменом летали в Тель-Авив, где живет Коломойский.

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Напомним: