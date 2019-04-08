Штаб Зеленского называет юриста Коломойского другом и доверяет говорить с НАБУ
В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского говорят, что один из главных юристов олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан имеет к ним отношение как "старый друг" шоумена.
Об этом говорится в расследовании Bihus Info.
Журналисты объясняют, что неоднократно замечали Богдана среди членов штаба Зеленского.
"Он участвует как старый товарищ Владимира Зеленского. Находится в нормальных отношениях с Владимиром Александровичем", – сказал представитель штаба Дмитрий Разумков.
Однако вечером 3 апреля Андрей Богдан встречался с директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником как представитель команды Зеленского.
Инициировали мероприятие у Зеленского, а организатором был основатель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин.
Официально о встрече никто не сообщал, хотя и в НАБУ, и в ЦПК говорят, что обсуждали вопросы общего характера, а о конкретных уголовных производствах речь не шла.
В то же время, журналисты напоминают, что НАБУ расследует несколько дел, касающихся Коломойского: о хищении средств из государственной "Укрнафты", теперь уже государственного "ПриватБанка" и о долгах перед государством его авиакомпании МАУ.
Пресс-секретарь Антикоррупционного бюро Светлана Олифира и активист Виталий Шабунин говорят, что юрист Коломойского присутствовал на встрече именно от штаба Зеленского.
"Вопрос встречи с представителем команды кандидата. Кто этот представитель, почему этот человек пришел – это все вопросы к команде кандидата", – сказала Олифира.
Кроме того, журналисты отмечают, что в декабре прошлого года, за несколько недель до начала предвыборной кампании, Богдан вместе с кандидатом-шоуменом летали в Тель-Авив, где живет Коломойский.
Читайте также: Предел шутки. Как Зеленский готовится к выборам
Напомним:
- Шоу Владимира Зеленского уже несколько лет на канале идет "1+1", который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому.
- Зеленский заявлял, что телеканал "1+1" должен студии "Квартал 95" большую сумму денег и уверял, что никаких отношений у него с Коломойским нет.
- СМИ сообщали, что кандидат в президенты Владимир Зеленский, передвигается по городу в сопровождении автомобиля компании с условной бизнес-группы "Приват" олигарха Игоря Коломойского.
- Президент Петр Порошенко назвал шоумена Владимира Зеленского, который выиграл первый тур выборов, "марионеткой Коломойского".
- Представитель штаба Порошенко Олег Медведев намекал, что Зеленский пользуется транспортом, адвокатами, охраной Коломойского и 7 лет раскручивает его канал.
- В свою очередь Зеленский спросил действующего президента Порошенко, не является ли он "марионеткой Свинарчука" или "Свинарчук – марионеткой Порошенко".
- Первый тур президентский выборов прошел 31 марта, по итогам которого во второй тур, запланированный на 21 апреля, вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua