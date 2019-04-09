У Зеленского рассказали о сотрудничестве с юристом Коломойского

В штабе Владимира Зеленского уверяют, что адвокат олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан, который работает в штабе кандидата в президенты, не влияет на его взгляды.

Такое заявление сделал эксперт команды Зеленского по вопросам электронного управления и народовластия Александр Мережко, передает "Громадське".

"Юрист - это как врач. Он помогает тем, кто обращается к нему. То есть тот факт, что господин Богдан предоставлял какие-то юридические услуги кому-то из известных людей это совсем не значит ... То есть я не вижу никакой логической или юридической связи между тем, что он работал как специалист с кем-то, что это как-то меняет ситуацию имеет какое-то влияние на взгляды господина Зеленского", - заявил Мережко.

По его мнению, пока, не каждый хочет говорить о сотрудничестве со штабом Зеленского.

"Заявить открыто сейчас, что ты сторонник или работаешь в команде Зеленского, в условиях безумного давления, в условиях такой грязной кампании, это, по-моему, достаточно такой мужественный шаг, поэтому может не каждый хочет это сделать", - сказал он.

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Напомним: