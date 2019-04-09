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У Зеленского рассказали о сотрудничестве с юристом Коломойского

Вторник, 9 апреля 2019, 22:04

В штабе Владимира Зеленского уверяют, что адвокат олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан, который работает в штабе кандидата в президенты, не влияет на его взгляды.

Такое заявление сделал эксперт команды Зеленского по вопросам электронного управления и народовластия Александр Мережко, передает "Громадське".

"Юрист - это как врач. Он помогает тем, кто обращается к нему. То есть тот факт, что господин Богдан предоставлял какие-то юридические услуги кому-то из известных людей это совсем не значит ... То есть я не вижу никакой логической или юридической связи между тем, что он работал как специалист с кем-то, что это как-то меняет ситуацию имеет какое-то влияние на взгляды господина Зеленского", - заявил Мережко.

По его мнению, пока, не каждый хочет говорить о сотрудничестве со штабом Зеленского.

"Заявить открыто сейчас, что ты сторонник или работаешь в команде Зеленского, в условиях безумного давления, в условиях такой грязной кампании, это, по-моему, достаточно такой мужественный шаг, поэтому может не каждый хочет это сделать", - сказал он.

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Напомним:

  • Шоу Владимира Зеленского уже несколько лет на канале идет "1+1", который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому.
  • Зеленский заявлял, что телеканал "1+1" должен студии "Квартал 95" большую сумму денег и уверял, что никаких отношений у него с Коломойским нет.
  • СМИ сообщали, что кандидат в президенты Владимир Зеленский, передвигается по городу в сопровождении автомобиля компании с условной бизнес-группы "Приват" олигарха Игоря Коломойского.
  • В БПП говорили, что автомобиль, на котором кандидат приезжал на анализы, принадлежало Коломойскому, а сейчас ее владельцем является человек из бизнеса олигарха.
  • Президент Петр Порошенко назвал шоумена Владимира Зеленского, который выиграл первый тур выборов, "марионеткой Коломойского".
  • Представитель штаба Порошенко Олег Медведев намекал, что Зеленский пользуется транспортом, адвокатами, охраной Коломойского и 7 лет раскручивает его канал.
  • В свою очередь Зеленский спросил действующего президента Порошенко, не является ли он "марионеткой Свинарчука" или "Свинарчук – марионеткой Порошенко".
  • Первый тур президентский выборов прошел 31 марта, по итогам которого во второй тур, запланированный на 21 апреля, вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийКоломойский
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