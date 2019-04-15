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Порошенко сам решил пойти на "1+1" и это был экспромт – штаб

Понедельник, 15 апреля 2019, 09:25

Поехать на эфир канала "1+1", принадлежащего Игорю Коломойскому, было личным решением действующего президента и кандидата в президенты Петра Порошенко.

Об этом заместитель руководителя избирательного штаба Порошенко Сергей Березенко рассказал в интервью с "Украинской правдой"

11 апреля в эфире программы "Право на власть" Петр Порошенко провел телефонный разговор со своим конкурентом на выборах – шоуменом Владимиром Зеленским, которого связывают с Коломойским. Зеленский тогда говорил с вызовом и в итоге бросил трубку.

На вопрос, как принималось решение пойти на эфир и советовался ли Порошенко со своим штабом, Березенко ответил, что были разные мнения и понимание, что передача будет заангажированной.

"Было принято решение прийти на этот телеканал и в эфире обратиться к кандидату в президенты Владимиру Зеленскому, чтобы он пришел на дебаты с президентом. Вы же согласитесь, что этот канал абсолютно комфортен для Зеленского?", – отметил заместитель руководителя избирательного штаба главы государства.

"Более того, решение принимал лично президент буквально за несколько часов до эфира. Фактически, все было экспромтом как для телеканала, так и для нас", – заявил он.

По словам Березенко, "команда поделилась примерно пополам".

"Одни говорили, что надо идти и обращаться к аудитории этого телеканала, потому что фактически "1+1" последние месяцы действовал как генератор грязной кампании против нас. Но аудитория "1+1" остается достаточно большой и патриотически настроенной. Мы убеждены, что среди зрителей этого канала есть и большое количество наших сторонников", – отметил он.

"Некоторые считали, что это рискованно. Звучали мнения, что ведущие могут вести себя некорректно, могут использовать унизительные фразы, могут звучать голословные обвинения. Такой эфир выиграть невозможно", – добавил Березенко.

"Президент это отрезал и сказал: "Сегодня я должен обратиться ко всем аудиториям для того, чтобы украинцы объективно делали свой выбор 21-го числа", – рассказал он.

Напомним:

  • 11 апреля состоялась первый публичный разговор Петра Порошенко и Владимира Зеленского – в телефонном режиме и из студии канала "1+1". Порошенко призвал к серьезному обсуждению программ, а Зеленский, по-прежнему звал его на стадион на 19 апреля.
  • 14 апреля Петр Порошенко приехал в НСК "Олимпийский", чтобы дебатировать с Владимиром Зеленским, но тот так и не явился.
  • Зеленский зовет Порошенко провести дебаты на стадионе 19 апреля, а Порошенко хочет в тот же вечер провести официальные дебаты в студии "Общественного телевидения" ("Суспільне"), как того требует закон.
  • Кроме того, президент призвал шоумена 15 апреля прийти на "Свободу слова" на ICTV, в 22:30.

Темы: Порошенковыборы президента 2019Зеленскийтелевидениедебаты
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