Порошенко сам вирішив піти на "1+1" і це був експромт – штаб

Поїхати на ефір каналу "1+1", що належить Ігорю Коломойському, було особистим рішенням чинного президента й кандидата у президенти Петра Порошенка.

Про це заступник керівника виборчого штабу Порошенка Сергій Березенко розповів у розмові з "Українською правдою"

11 квітня в ефірі програми "Право на владу" Петро Порошенко мав телефонну розмову зі своїм конкурентом на виборах – шоуменом Володимиром Зеленським, якого пов'язують із Коломойським. Зеленський тоді говорив із викликом і врешті кинув слухавку.

На запитання, як приймалося рішення піти на ефір і чи радився Порошенко зі своїм штабом, Березенко відповів, що були різні думки і розуміння, що передача буде заангажованою.

"Було прийнято рішення прийти на цей телеканал і в ефірі звернутися до кандидата в президенти Володимира Зеленського, щоб він прийшов на дебати з президентом. Ви ж погодитеся, що цей канал абсолютно комфортний для Зеленського?" – зазначив заступник керівника виборчого штабу глави держави.

"Більше того, рішення приймав особисто президент буквально за кілька годин до ефіру. Фактично все було експромтом як для телеканалу, так і для нас", – заявив він.

За словами Березенка, "команда поділилася приблизно навпіл".

"Одні говорили, що треба йти і звертатися до аудиторії цього телеканалу, бо фактично "1+1" останні місяці діяв як генератор брудної кампанії проти нас. Але аудиторія "1+1" залишається достатньо великою і патріотично налаштованою. Ми переконані, що серед глядачів цього каналу є і велика кількість наших прихильників", – зазначив він.

"Дехто вважав, що це ризиковано. Звучали думки, що ведучі можуть вести себе некоректно, можуть використовувати принизливі фрази, можуть звучати голослівні звинувачення. Такий ефір виграти неможливо", – додав Березенко.

"Президент це відрізав і сказав: "Сьогодні я маю звернутися до всіх аудиторій для того, щоб українці об'єктивно робили свій вибір 21-го числа", – розповів він.

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