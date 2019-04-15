Порошенко сам вирішив піти на "1+1" і це був експромт – штаб
Поїхати на ефір каналу "1+1", що належить Ігорю Коломойському, було особистим рішенням чинного президента й кандидата у президенти Петра Порошенка.
Про це заступник керівника виборчого штабу Порошенка Сергій Березенко розповів у інтерв’ю з "Українською правдою"
11 квітня в ефірі програми "Право на владу" Петро Порошенко мав телефонну розмову зі своїм конкурентом на виборах – шоуменом Володимиром Зеленським, якого пов'язують із Коломойським. Зеленський тоді говорив із викликом і врешті кинув слухавку.
На запитання, як приймалося рішення піти на ефір і чи радився Порошенко зі своїм штабом, Березенко відповів, що були різні думки і розуміння, що передача буде заангажованою.
"Було прийнято рішення прийти на цей телеканал і в ефірі звернутися до кандидата в президенти Володимира Зеленського, щоб він прийшов на дебати з президентом. Ви ж погодитеся, що цей канал абсолютно комфортний для Зеленського?" – зазначив заступник керівника виборчого штабу глави держави.
"Більше того, рішення приймав особисто президент буквально за кілька годин до ефіру. Фактично все було експромтом як для телеканалу, так і для нас", – заявив він.
За словами Березенка, "команда поділилася приблизно навпіл".
"Одні говорили, що треба йти і звертатися до аудиторії цього телеканалу, бо фактично "1+1" останні місяці діяв як генератор брудної кампанії проти нас. Але аудиторія "1+1" залишається достатньо великою і патріотично налаштованою. Ми переконані, що серед глядачів цього каналу є і велика кількість наших прихильників", – зазначив він.
"Дехто вважав, що це ризиковано. Звучали думки, що ведучі можуть вести себе некоректно, можуть використовувати принизливі фрази, можуть звучати голослівні звинувачення. Такий ефір виграти неможливо", – додав Березенко.
"Президент це відрізав і сказав: "Сьогодні я маю звернутися до всіх аудиторій для того, щоб українці об'єктивно робили свій вибір 21-го числа", – розповів він.
Нагадаємо:
- 11 квітня відбулася перша публічна розмова Петра Порошенка та Володимира Зеленського – у телефонному режимі і зі студії каналу "1+1". Порошенко закликав до серйозного обговорення програм, а Зеленський, як і раніше, кликав його на стадіон на 19 квітня.
- 14 квітня Петро Порошенко приїхав до НСК "Олімпійський", щоб дебатувати з Володимиром Зеленським але той так і не з'явився.
- Зеленський кличе Порошенка провести дебати на стадіоні 19 квітня, а Порошенко хоче того ж вечора провести офіційні дебати у студії "Суспільного телебачення",як того вимагає закон.
- Крім того, президент закликав шоумена 15 квітня прийти на "Свободe слова" на ICTV, о 22:30.