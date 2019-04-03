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Оккупанты хотят "духовно перевоспитывать" крымских мусульман "Хизб ут-Тахрир"

Среда, 3 апреля 2019, 15:53

Подконтрольные Кремлю власти аннексированного Крыма планируют открыть "центр по реабилитации" для сторонников исламской партии "Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на так  называемого депутата Госдумы России от Крыма Руслана Бельбека.

Сторонников организации, которую Россия признала экстремистской, предлагают освобождать от уголовной ответственности, если они официально "откажутся от деструктивных политических и религиозных взглядов, после курса психологической и духовной реабилитации".

"Реабилитационный центр" планируют открыть при "Духовном управлении мусульман Крыма".

"Экстремизм и его учения нужно выжигать не только силой оружия, но и духовным перевоспитанием. В Крыму продолжают тайно действовать запрещенные в РФ экстремистские организации. И хотя большинство молодежи – законопослушное, тем не менее находятся те, кто попадает под влияние этих экстремистских сект", – сказал Бальбек.

Напомним:

  • Оккупанты периодически проводят обыски и арестовывают крымских татар, обвиняя их в причастности к "Хизб ут-Тахрир".
  • Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив ее в список террористических организаций.
  • При этом представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в оккупированном ею Крыму.
  • Защитники арестованных и осужденных по "делам Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.
  • Среди прочих, в декабре 2018 года 4 фигурантов первого бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" приговорили к 9 и 17 годам колонии строгого режима.
  • 27 марта в аннексированном Крыму российские силовики провели не менее 25 обысков в домах крымскотатарских активистов якобы по делу "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".
  • 23 человек задержали, включая тех, кто пришел поддержать обыскиваемых.
  • 28 марта подконтрольный оккупантам суд в Крыму арестовал всех задержанных. По данным адвоката, политзаключенных вывезли за пределы Крыма.

"Украинская правда" в Threads

Темы: оккупацияКрымполитзаключенныекрымские татарыРосcия
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