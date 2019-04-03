Оккупанты хотят "духовно перевоспитывать" крымских мусульман "Хизб ут-Тахрир"

Подконтрольные Кремлю власти аннексированного Крыма планируют открыть "центр по реабилитации" для сторонников исламской партии "Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на так называемого депутата Госдумы России от Крыма Руслана Бельбека.

Сторонников организации, которую Россия признала экстремистской, предлагают освобождать от уголовной ответственности, если они официально "откажутся от деструктивных политических и религиозных взглядов, после курса психологической и духовной реабилитации".

"Реабилитационный центр" планируют открыть при "Духовном управлении мусульман Крыма".

"Экстремизм и его учения нужно выжигать не только силой оружия, но и духовным перевоспитанием. В Крыму продолжают тайно действовать запрещенные в РФ экстремистские организации. И хотя большинство молодежи – законопослушное, тем не менее находятся те, кто попадает под влияние этих экстремистских сект", – сказал Бальбек.

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