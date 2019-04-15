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В горящем Соборе Парижской Богоматери обрушилась крыша

Понедельник, 15 апреля 2019, 21:47
В горящем Соборе Парижской Богоматери обрушилась крыша

В результате мощного пожара, который вспыхнул в понедельник вечером в Соборе Парижской Богоматери, обвалилась крыша.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Пламя вспыхнуло вечером, прорвалось сквозь крышу многовекового собора и поглотило шпиль, который рухнул, а за ним быстро обвалился и крыша", - говорится в сообщении.

На место пожара прибыл Эммануэль Макрона, который незадолго до этого отменил запланированное телевизионное обращение к нации.

По словам мэра Парижа Анн Идальго, на борьбу с огнем бросили сотни пожарных.

В мэрии Парижа из-за происшествия открыли кризисную комнату. По состоянию на сейчас нет сообщений о пострадавших.

Парижская прокуратура начала расследование в связи с инцидентом.

Напомним, о пожаре стало известно в понедельник около 18:50 по местному времени. Парижане публикуют в сети дараматични фото и видеокадры, на которых видно пламя и огромный столб дыма, поднявшийся над собором.

По неофициальной информации, пожар может быть связан с ремонтными работами в здании.

"Украинская правда" в Threads

Темы: пожарФранция
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