В горящем Соборе Парижской Богоматери обрушилась крыша

В результате мощного пожара, который вспыхнул в понедельник вечером в Соборе Парижской Богоматери, обвалилась крыша.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Пламя вспыхнуло вечером, прорвалось сквозь крышу многовекового собора и поглотило шпиль, который рухнул, а за ним быстро обвалился и крыша", - говорится в сообщении.

The roof is now gone. pic.twitter.com/YVvRaOVPXz