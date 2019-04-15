В горящем Соборе Парижской Богоматери обрушилась крыша

2662 просмотра
Понедельник, 15 апреля 2019, 21:47

В результате мощного пожара, который вспыхнул в понедельник вечером в Соборе Парижской Богоматери, обвалилась крыша.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Пламя вспыхнуло вечером, прорвалось сквозь крышу многовекового собора и поглотило шпиль, который рухнул, а за ним быстро обвалился и крыша", - говорится в сообщении.

На место пожара прибыл Эммануэль Макрона, который незадолго до этого отменил запланированное телевизионное обращение к нации.

По словам мэра Парижа Анн Идальго, на борьбу с огнем бросили сотни пожарных.

В мэрии Парижа из-за происшествия открыли кризисную комнату. По состоянию на сейчас нет сообщений о пострадавших.

Парижская прокуратура начала расследование в связи с инцидентом.

Напомним, о пожаре стало известно в понедельник около 18:50 по местному времени. Парижане публикуют в сети дараматични фото и видеокадры, на которых видно пламя и огромный столб дыма, поднявшийся над собором.

По неофициальной информации, пожар может быть связан с ремонтными работами в здании.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: пожар Франция


powered by lun.ua
Материалы по теме
Новости 15 апреля: борды "Конец", обращение Зеленского, пожар в Нотр-Даме 15 апреля 2019, 21:17
Пожар в Нотр-Даме: обвалился шпиль собора 15 апреля 2019, 21:06
В Париже загорелся Собор Парижской Богоматери 15 апреля 2019, 20:35
Все новости
Главные новости
В Париже загорелся Собор Парижской Богоматери
Экс-нардепа Крючкова экстрадировали в Украину и сразу задержали в "Борисполе"
Скандальные борды "Конец": штаб Порошенко нашел след Коломойского
Полиция раскрыла убийство ювелира Киселева
Все новости
Кино

Игра престолов: короткий путеводитель долями основных героев перед 8 сезоном

мнение

Когда покупать ребенку смартфон?

опрос

Как живет типичный мужчина-украинец?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів