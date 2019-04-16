Пожарные: Структуру Собора Парижской Богоматери удалось спасти

Основную конструкцию Собора Парижской Богоматери удалось спасти. Пожар не угрожает многочисленным реликвиям, которые хранятся внутри.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на пожарную службу города.

"Главная структура Собора Парижской Богоматери "спасена и сохранена" после пожара", - говорится в сообщении.

#BREAKING Notre-Dame's main structure is "saved and preserved" after fire, says Paris fire official pic.twitter.com/IC8fT7s593 — AFP news agency (@AFP) 15 квітня 2019 р.

Представитель Собора Андре Финно заявил, что пожар не угрожает многочисленным реликвиям, которые хранятся внутри, передает Le Figaro.

По словам Финно, все священные предметы находятся в ризнице, им ничего не угрожает. Среди наиболее известных реликвий собора - терновый венец Иисуса Христа, выкуплен королем Людовиком Святым в XIII век в Венеции.

Президент Франции Эммануэль Макрона заявил, что "худшего удалось избежать".

#BREAKING French President Macron says the "worst has been avoided" in Notre-Dame fire pic.twitter.com/apT2bPN8JY — AFP news agency (@AFP) 15 квітня 2019 р.

Напомним: