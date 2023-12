Пожарные: Структуру Собора Парижской Богоматери удалось спасти

Основную конструкцию Собора Парижской Богоматери удалось спасти. Пожар не угрожает многочисленным реликвиям, которые хранятся внутри.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на пожарную службу города.

"Главная структура Собора Парижской Богоматери "спасена и сохранена" после пожара", - говорится в сообщении.

#BREAKING Notre-Dame's main structure is "saved and preserved" after fire, says Paris fire official pic.twitter.com/IC8fT7s593