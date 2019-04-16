Пожарные: Структуру Собора Парижской Богоматери удалось спасти

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Вторник, 16 апреля 2019, 00:32

Основную конструкцию Собора Парижской Богоматери удалось спасти. Пожар не угрожает многочисленным реликвиям, которые хранятся внутри.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на пожарную службу города.

"Главная структура Собора Парижской Богоматери "спасена и сохранена" после пожара", - говорится в сообщении.

Представитель Собора Андре Финно заявил, что пожар не угрожает многочисленным реликвиям, которые хранятся внутри, передает Le Figaro.

По словам Финно, все священные предметы находятся в ризнице, им ничего не угрожает. Среди наиболее известных реликвий собора - терновый венец Иисуса Христа, выкуплен королем Людовиком Святым в XIII век в Венеции.

Президент Франции Эммануэль Макрона заявил, что "худшего удалось избежать".

Напомним: 

  • В результате мощного пожара, который вспыхнул в понедельник вечером в Соборе Парижской Богоматери, обвалилась крыша.
  • О пожаре стало известно в понедельник около 18:50 по местному времени. По неофициальной информации, пожар может быть связан с ремонтными работами в здании.

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Темы: Франция пожар


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