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Зеленский объявил о начале распространения билетов на дебаты

Среда, 17 апреля 2019, 00:40
Зеленский объявил о начале распространения билетов на дебаты

Кандидат в президенты Владимир Зеленский единолично объявил о начале распространения билетов на дебаты с президентом Украины и кандидатом в президенты Петром Порошенко на НСК "Олимпийский".

Об этом Зеленский заявил через видеозапись опубликованную в facebook.

"Дебаты 2019 19 апреля в 19.00 - свободный доступ. Распространение билетов начинается прямо сейчас", - сказал он, обвинив своего оппонента в попытке разделить людей.

В сообщении к видеозаписи указывается, что доступны бесплатные билеты в фан-зону в центре стадиона на сайте: https://debaty2019.org.ua

Как отмечается, на одного человека можно зарегистрировать 2 бесплатных билета.

При этом остается непонятным, почему о распространении билетов объявляет один из кандидатов и будут ли эти билеты действительны для прохода на стадион 19 апреля.

Также после переговоров штабов кандидатов о проведении дебатов открытым оставался и вопрос времени их начала. Зеленский же указывает, что дебаты состоятся в 19:00. Согласовано ли это время со штабом Порошенко неизвестно.

Пока при попытке загрузить страницу для заказа билетов сайт не отвечает.

Никому из сотрудников УП не удалось получить билет с момента запуска сайта - не известно, что было причиной тому - некачественная работа сайта или большой наплыв посетителей.

Напомним:

  • 19 апреля между кандидатами запланированы дебаты, а второй тур выборов состоится 21 апреля.
  • Между штабами кандидатов идет спор о месте проведения дебатов.
  • В частности, Зеленский зовет Порошенко провести дебаты на стадионе 19 апреля в 19:00, а Порошенко хочет того же вечера провести официальные дебаты в студии "Общественного телевидения" ("Суспільного") в 20:00, как говорится в постановлении ЦИК.
  • Порошенко также предлагал Зеленскому провести дебаты 19 апреля на стадионе с 16:00 до 18:00.
  • 11 апреля состоялся первый публичный разговор Петра Порошенко и Владимира Зеленского – в телефонном режиме и из студии канала "1+1". Порошенко призвал к серьезному обсуждению программ, а Зеленский, по-прежнему звал его на стадион на 19 апреля.
  • 14 апреля Петр Порошенко приехал в НСК "Олимпийский", чтобы дебатировать с Владимиром Зеленским, но тот так и не явился.

"Украинская правда" в Threads

Темы: дебатывыборы президента 2019ЗеленскийПорошенко
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