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Много полиции и перекрытые дороги: В МВД рассказали, чего ждать в день дебатов

Четверг, 18 апреля 2019, 14:08

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что в день проведения дебатов между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко вокруг НСК "Олимпийский" могут ограничить движение транспорта, а также ожидается большое количество правоохранителей.

Об этом он сказал на брифинге представителей МВД в четверг.

По его словам, ситуация будет зависеть от того, когда станет понятно, сколько граждан примут участие в "действе", которое называется дебатами, какие будут договоренности между штабами кандидатов.

Шкиряк отметил, что пока трудно что-то прогнозировать, переговоры продолжаются.

Вместе с тем в МВД добавили, что полиция будет охранять стадион и телеканал, где должны проходить официальные дебаты, но точное количество полицейских, которые должны быть задействованы во время дебатов, также пока нет.

Представитель министра внутренних дел Артем Шевченко объяснил, что ранее озвучивалась цифра в 10 тысяч, поскольку именно такое количество правоохранителей предполагается во время мероприятий на стадионе.

"Возможно будет более 10 тысяч. Их будет много, не удивляйтесь и относитесь к этому спокойно. Они там будут для того, чтобы гарантировать безопасность", - подытожил Шкиряк.

Напомним:

  • Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что около 60 тысяч граждан Украины могут прийти послушать и поддержать своих кандидатов на дебатах.
  • Также Аваков призвал представителей штабов кандидатов в президенты в Министерстве внутренних дел выработать окончательную схему проведения дебатов на НСК "Олимпийский".
  • Перед вторым туром выборов президента 19 апреля между кандидатами запланированы дебаты. По закону, они должны состояться в студии общественного в 20.00.
  • Владимир Зеленский настаивает на дебатах на НСК "Олимпийский" в 19 часов.
  • Петр Порошенко заявляет, что готов участвовать во всех раундах дебатов.
  • 16 апреля кандидаты заключили соглашение с НСК "Олимпийский" по аренде стадиона 19 апреля - и Зеленский уже объявил о начале распространения билетов на дебаты на стадионе.
  • Переговоры относительно формата, регламента и времени продолжаются.
  • В штабе Порошенко подчеркивают необходимость развести сторонников двух кандидатов по разным секторам в целях безопасности, чтобы в фанзоне не было смешанной толпы.

Яна Миланова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: МВДполициядебаты
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