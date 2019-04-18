Много полиции и перекрытые дороги: В МВД рассказали, чего ждать в день дебатов

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что в день проведения дебатов между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко вокруг НСК "Олимпийский" могут ограничить движение транспорта, а также ожидается большое количество правоохранителей.

Об этом он сказал на брифинге представителей МВД в четверг.

По его словам, ситуация будет зависеть от того, когда станет понятно, сколько граждан примут участие в "действе", которое называется дебатами, какие будут договоренности между штабами кандидатов.

Шкиряк отметил, что пока трудно что-то прогнозировать, переговоры продолжаются.

Вместе с тем в МВД добавили, что полиция будет охранять стадион и телеканал, где должны проходить официальные дебаты, но точное количество полицейских, которые должны быть задействованы во время дебатов, также пока нет.

Представитель министра внутренних дел Артем Шевченко объяснил, что ранее озвучивалась цифра в 10 тысяч, поскольку именно такое количество правоохранителей предполагается во время мероприятий на стадионе.

"Возможно будет более 10 тысяч. Их будет много, не удивляйтесь и относитесь к этому спокойно. Они там будут для того, чтобы гарантировать безопасность", - подытожил Шкиряк.

Напомним: