ЦИК просят изменить график дебатов, чтобы Порошенко успел на стадион
Представитель кандидата в президенты Петра Порошенко в ЦИК просит Комиссию внести изменения в положение о порядке проведения дебатов, чтобы президент успел принять участие в дебатах на НСК "Олимпийский" и на "Суспильном".
Об этом на брифинге 17 апреля заявил представитель штаба Порошенко Олег Медведев.
"Поскольку есть закон, который требует дебатов на "Суспильном", есть соответствующая инструкция ЦИК, то сегодня от имени нашего кандидата его представитель в ЦИК Руслан Князевич обращается в ЦИК с ходатайством о внесении изменений в положение о порядке проведения дебатов", - сказал он.
Медведев пояснил, что это делается для того, чтобы изменили время проведения дебатов на "Суспильном" так, чтобы президент смог присутствовать и на стадионе, и в студии.
"Наш оппонент отказался от любого другого времени проведения дебатов, которые зафиксированы на 20:00 на "Суспильном", и настаивает, что должно быть именно 19:00. Хотя мы так думаем, что 19 часов поставили специально в расчете на то, что законопослушный гражданин Порошенко на 20:00 поедет на "Суспильне", и что он из-за этого не смог бы принять участие в дебатах в 19 часов", - сказал Медведев.
Он добавил, что Порошенко "готов быть и там, и там".
"Поэтому, чтобы расставить все точки над і, мы обращаемся в ЦИК, чтобы так сформировали вечерний график, чтобы Порошенко мог быть на дебатах на стадионе с Зеленским и принять участие в тех дебатах, которые предусмотрены действующим законодательством", - подытожил Медведев.
Читайте также: Батл между кандидатами. Все детали
Напомним:
- Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласилакандидатов в президенты, которые пройдут во второй тур выборов (состоится 21 апреля), принять участие в дебатах.
- Зеленский призвал Порошенко провести дебаты на стадионе"Олимпийский", тот согласился.
- В НСТУ заявили, что дебаты должны проходить в студии НСТУ.
- Позже Порошенкопризвал Зеленского прийти на дебаты на Олимпийский стадион 14 апреля.
- Представители штаба Владимира Зеленского предложили НСТУ провести дебаты перед вторым туром на НСК "Олимпийский" 19 апреля в 19 часов.
- Глава правления НСТУ Зураб Аласания настаивает, что в соответствии с законом официальные дебаты могут быть только в студии НСТУ.
- У Зеленского заявили, что дебаты на стадионе будут стоить примерно от 6 до 8 миллионов гривен, эти расходы разделят поровну избирательные фонды кандидатов в президенты.
- Вечером 17 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский объявил о начале распространения билетов на дебаты, отметив, что доступ будет свободным, через регистрацию на сайте. В то же время при попытке загрузить страницу для заказа билетов сайт не отвечал.
- Также у Зеленского сообщали, что дебаты на НСК "Олимпийский" будут проходить на двух сценах по разные стороны стадиона.
- 17 апреля у Порошенко также позвали людей на стадион. Сейчас просят заполнить анкету.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua