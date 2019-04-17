ЦИК просят изменить график дебатов, чтобы Порошенко успел на стадион

Представитель кандидата в президенты Петра Порошенко в ЦИК просит Комиссию внести изменения в положение о порядке проведения дебатов, чтобы президент успел принять участие в дебатах на НСК "Олимпийский" и на "Суспильном".

Об этом на брифинге 17 апреля заявил представитель штаба Порошенко Олег Медведев.

"Поскольку есть закон, который требует дебатов на "Суспильном", есть соответствующая инструкция ЦИК, то сегодня от имени нашего кандидата его представитель в ЦИК Руслан Князевич обращается в ЦИК с ходатайством о внесении изменений в положение о порядке проведения дебатов", - сказал он.

Медведев пояснил, что это делается для того, чтобы изменили время проведения дебатов на "Суспильном" так, чтобы президент смог присутствовать и на стадионе, и в студии.

"Наш оппонент отказался от любого другого времени проведения дебатов, которые зафиксированы на 20:00 на "Суспильном", и настаивает, что должно быть именно 19:00. Хотя мы так думаем, что 19 часов поставили ​​специально в расчете на то, что законопослушный гражданин Порошенко на 20:00 поедет на "Суспильне", и что он из-за этого не смог бы принять участие в дебатах в 19 часов", - сказал Медведев.

Он добавил, что Порошенко "готов быть и там, и там".

"Поэтому, чтобы расставить все точки над і, мы обращаемся в ЦИК, чтобы так сформировали вечерний график, чтобы Порошенко мог быть на дебатах на стадионе с Зеленским и принять участие в тех дебатах, которые предусмотрены действующим законодательством", - подытожил Медведев.

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