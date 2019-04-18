У Порошенко считают, что его не пустят в один эфир с Зеленским на "1+1"

В штабе президента и кандидата на эту должность Петра Порошенко считают, что он не сможет попасть в эфир канала "1+1", где вечером четверга должен быть его оппонент Владимир Зеленский.

Об этом во время брифинга 18 апреля сказал спикер штаба Олег Медведев.

"Судя по той реакции, которая была прошлого четверга, у него сегодня нет никаких шансов пробиться на эфир канала "1+1 ", – ответил Медведев на вопрос, придет Порошенко на телеканал.

Спикер штаба также считает, что "эфир хорошо подготовлен" и назвал его "праздником явления кандидата своему народу", который "ничто и никто не должен испортить".

"Наконец первый полноценный эфир (Зеленского – УП) за всю избирательную кампанию", – подытожил Медведев.

Напомним: