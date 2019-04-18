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У Порошенко считают, что его не пустят в один эфир с Зеленским на "1+1"

Четверг, 18 апреля 2019, 18:19

В штабе президента и кандидата на эту должность Петра Порошенко считают, что он не сможет попасть в эфир канала "1+1", где вечером четверга должен быть его оппонент Владимир Зеленский.

Об этом во время брифинга 18 апреля сказал спикер штаба Олег Медведев.

"Судя по той реакции, которая была прошлого четверга, у него сегодня нет никаких шансов пробиться на эфир канала "1+1 ", – ответил Медведев на вопрос, придет Порошенко на телеканал.

Спикер штаба также считает, что "эфир хорошо подготовлен" и назвал его "праздником явления кандидата своему народу", который "ничто и никто не должен испортить".

"Наконец первый полноценный эфир (Зеленского – УП) за всю избирательную кампанию", – подытожил Медведев.

Напомним:

  • Вечером 18 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский должен принять участие в прямом эфире на телеканале "1+1".
  • Кандидат обещал представить свою команду.
  • До этого Зеленский ни разу не приходил лично на прямые эфиры, он только участвовал в программах "1+1" по видео- и телефоннойсвязи.
  • Шоу Владимира Зеленского уже несколько лет на канале идет "1 + 1", который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому.
  • Шоу Владимира Зеленского уже несколько лет на канале идет "1+1", который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому.
  • Зеленский заявлял, что телеканал "1+1" должен студии "Квартал 95" большую сумму денег и уверял, что никаких отношений у него с Коломойским нет.
  • СМИ сообщали, что кандидат в президенты Владимир Зеленский, передвигается по городу в сопровождении автомобиля компании с условной бизнес-группы "Приват" олигарха Игоря Коломойского.
  • Кроме того, в штабе Зеленского работает один из главных юристов Коломойского Андрей Богдан.
  • 11 апреля Зеленский бросил трубку во время первой публичной беседы с Порошенко в эфире "1+1".
  • На телеканале тогда заявляли, что Порошенко без приглашения ворвался в их эфир.

Соня Лукашова, УП
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