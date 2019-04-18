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У Порошенка вважають, що його не пустять в один ефір із Зеленським на "1+1"

Четвер, 18 квітня 2019, 18:19

У штабі президента та кандидата на цю посаду Петра Порошенка вважають, що він не зможе потрапити в ефір каналу "1+1", де ввечері четверга має бути його опонент Володимир Зеленський.

Про це під час брифінгу 18 квітня сказав речник штабу Олег Медведєв.

"Судячи по тій реакції, яка була минулого четверга, у нього сьогодні немає жодних шансів пробитися на ефір каналу "1+1", – відповів Медведєв на питання, чи прийде Порошенко на телеканал.

Речник штабу також вважає, що "ефір добре підготовлений" і назвав його "святом явлєнія кандидата своєму народові", який "ніщо і ніхто не має зіпсувати".

"Нарешті перший повноцінний ефір (Зеленського – УП) за всю виборчу кампанію", – підсумував Медведєв.

Нагадаємо:

  • Ввечері 18 квітня кандидат у президенти Володимир Зеленський має взяти участь у прямому ефірі на телеканалі "1+1".
  • Кандидат обіцяв представити свою команду.
  • До цього Зеленський жодного разу не приходив особисто у прямі ефіри, він лише брав участь у програмах "1+1" відео- та телефонним зв'язком.
  • Шоу Володимира Зеленського уже кілька років на каналі йде "1+1", який належить олігарху Ігорю Коломойському.
  • Зеленський заявляв, що телеканал "1+1" винен студії "Квартал 95" велику суму грошей і запевняв, що ніяких відносин у нього з Коломойським немає.
  • ЗМІ повідомляли, що шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський, пересувається по місту в супроводі автівки компанії з умовної бізнес-групи "Приват" олігарха Ігоря Коломойського.
  • Крім того, у штабі Зеленського працює один із головних юристів Коломойського Андрій Богдан.
  • 11 квітня Зеленський кинув слухавку під час першої публічної розмови із Порошенком в ефірі "1+1".
  • На телеканалі тоді заявляли, що Порошенко без запрошення увірвався в їхній ефір.

Соня Лукашова, УП
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