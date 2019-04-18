У Порошенка вважають, що його не пустять в один ефір із Зеленським на "1+1"

У штабі президента та кандидата на цю посаду Петра Порошенка вважають, що він не зможе потрапити в ефір каналу "1+1", де ввечері четверга має бути його опонент Володимир Зеленський.

Про це під час брифінгу 18 квітня сказав речник штабу Олег Медведєв.

"Судячи по тій реакції, яка була минулого четверга, у нього сьогодні немає жодних шансів пробитися на ефір каналу "1+1", – відповів Медведєв на питання, чи прийде Порошенко на телеканал.

Речник штабу також вважає, що "ефір добре підготовлений" і назвав його "святом явлєнія кандидата своєму народові", який "ніщо і ніхто не має зіпсувати".

"Нарешті перший повноцінний ефір (Зеленського – УП) за всю виборчу кампанію", – підсумував Медведєв.

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