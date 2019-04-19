Геращенко: "Пасхальное" перемирие так и не согласовали
На переговорах трехсторонней контактной группы (ТКГ) не удалось достичь договоренности об объявлении "пасхального" перемирия.
Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко в Facebook.
"6 часов сегодня продолжалась скайп-конференция ТКГ и группы по безопасности, на которой обсуждали инициативу пасхального перемирия. Переговоры только что завершились. Безрезультатно", - написала она.
Геращенко сообщила, что РФ отказалась поддержать инициативу Украины объявить перемирие на праздник, отказалась взять ответственность за соблюдение тишины на Донбассе", - написала Геращенко.
Она добавила, что во время скайп-конференции на связь так и не вышел представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов, российскую сторону представлял дипломат Кульмугамедов.
По словам Геращенко, РФ категорически отказалась взять на себя гарантии соблюдения режима тишины, в очередной раз повторив кремлевские тезисы о "гражданской войне, внутреннем конфликте" и необходимости "прямого диалога" с ОРДЛО.
"РФ не меняет своей тактики и избирательные гонки в Украине и их возможные последствия не делают ее покладистей", - отметила она.
Напоминаем:
- 12 апреля Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель призвали Россию к "пасхальному перемирие" на востоке Украины с 18 апреля.
- 18 апреля штаб ООС сообщил, что несмотря на объявленное "пасхальное перемирие", с начала суток оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
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