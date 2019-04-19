Геращенко: "Пасхальное" перемирие так и не согласовали

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Пятница, 19 апреля 2019, 05:54

На переговорах трехсторонней контактной группы (ТКГ) не удалось достичь договоренности об объявлении "пасхального" перемирия.

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко в Facebook.

"6 часов сегодня продолжалась скайп-конференция ТКГ и группы по безопасности, на которой обсуждали инициативу пасхального перемирия. Переговоры только что завершились. Безрезультатно", - написала она.

Геращенко сообщила, что РФ отказалась поддержать инициативу Украины объявить перемирие на праздник, отказалась взять ответственность за соблюдение тишины на Донбассе", - написала Геращенко.

Она добавила, что во время скайп-конференции на связь так и не вышел представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов, российскую сторону представлял дипломат Кульмугамедов.

По словам Геращенко, РФ категорически отказалась взять на себя гарантии соблюдения режима тишины, в очередной раз повторив кремлевские тезисы о "гражданской войне, внутреннем конфликте" и необходимости "прямого диалога" с ОРДЛО.

"РФ не меняет своей тактики и избирательные гонки в Украине и их возможные последствия не делают ее покладистей", - отметила она.

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Темы: Донбасс война Геращенко Ирина


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