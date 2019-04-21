В церквях и гостиницах Шри-Ланки произошли взрывы, десятки погибших
По меньшей мере 20 человек погибли и более 200 получили ранения при взрывах в церквях и гостиницах Шри-Ланки в воскресенье.
Как сообщает ВВС, зафиксировано не менее шести взрывов. В трех церквях прогремели взрывы во время пасхальных богослужений.
An explosion reported at the premises of the St. Anthony's Church in Kochchikade Colombo #lka pic.twitter.com/3qlNBvV0Q0— Aashik Nazardeen (@aashikchin) 21 квітня 2019 р.
Также были атакованы три отеля в столице страны Коломбо.
Several expositions reported in five star hotels in Colombo #lka pic.twitter.com/olNylW8nCG— Aashik Nazardeen (@aashikchin) 21 квітня 2019 р.
Шри-Ланские СМИ сообщают, что среди жертв могут быть иностранные туристы.
Пока никто не взял на себя ответственность за нападения.
#BREAKING Toll rises to 52 killed in Sri Lanka blasts: police to AFP pic.twitter.com/PRLD7ToipQ— AFP news agency (@AFP) 21 квітня 2019 р.
В то же время АFP сообщает со ссылкой на полицию, что число погибших возросло до 52.
Агентство уточняет, что 42 человека погибли в Коломбо и еще десять в городе Баттикалоа, где произошел взрыв в церкви.