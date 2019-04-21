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В церквях и гостиницах Шри-Ланки произошли взрывы, десятки погибших

Воскресенье, 21 апреля 2019, 08:50

По меньшей мере 20 человек погибли и более 200 получили ранения при взрывах в церквях и гостиницах Шри-Ланки в воскресенье.

Как сообщает ВВС, зафиксировано не менее шести взрывов. В трех церквях прогремели взрывы во время пасхальных богослужений.

Также были атакованы три отеля в столице страны Коломбо.

Шри-Ланские СМИ сообщают, что среди жертв могут быть иностранные туристы.

Пока никто не взял на себя ответственность за нападения.

В то же время АFP сообщает со ссылкой на полицию, что число погибших возросло до 52.

Агентство уточняет, что 42 человека погибли в Коломбо и еще десять в городе Баттикалоа, где произошел взрыв в церкви.

Украинская правда

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Темы: Шри-Ланка
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