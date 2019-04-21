У церквах і готелях Шрі-Ланки сталися вибухи, десятки загиблих

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Неділя, 21 квітня 2019, 08:50

Щонайменше 20 людей загинули і більше 200 отримали поранення під час вибухів у церквах і готелях Шрі-Ланки в неділю.

Як повідомляє ВВС, зафіксовано щонайменше шість вибухів. У трьох церквах пролунали вибухи під час великодніх богослужінь.

Також були атаковані три готелі в столиці країни Коломбо.

Шрі-Ланські ЗМІ повідомляють, що серед жертв можуть бути іноземні туристи.

Поки ніхто не взяв відповідальність за напади.

Водночас АFP повідомляє з посиланням на поліцію, що кількість загиблих зросла до 52.

Агентство уточнює, що 42 особи загинули в Коломбо і ще 10 – у місті Баттікалоа, де стався вибух у церкві.

Українська правда

Теми: Шрі-Ланка


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