У церквах і готелях Шрі-Ланки сталися вибухи, десятки загиблих
Щонайменше 20 людей загинули і більше 200 отримали поранення під час вибухів у церквах і готелях Шрі-Ланки в неділю.
Як повідомляє ВВС, зафіксовано щонайменше шість вибухів. У трьох церквах пролунали вибухи під час великодніх богослужінь.
An explosion reported at the premises of the St. Anthony's Church in Kochchikade Colombo #lka pic.twitter.com/3qlNBvV0Q0— Aashik Nazardeen (@aashikchin) 21 квітня 2019 р.
Також були атаковані три готелі в столиці країни Коломбо.
Several expositions reported in five star hotels in Colombo #lka pic.twitter.com/olNylW8nCG— Aashik Nazardeen (@aashikchin) 21 квітня 2019 р.
Шрі-Ланські ЗМІ повідомляють, що серед жертв можуть бути іноземні туристи.
Поки ніхто не взяв відповідальність за напади.
#BREAKING Toll rises to 52 killed in Sri Lanka blasts: police to AFP pic.twitter.com/PRLD7ToipQ— AFP news agency (@AFP) 21 квітня 2019 р.
Водночас АFP повідомляє з посиланням на поліцію, що кількість загиблих зросла до 52.
Агентство уточнює, що 42 особи загинули в Коломбо і ще 10 – у місті Баттікалоа, де стався вибух у церкві.