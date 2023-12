У церквах і готелях Шрі-Ланки сталися вибухи, десятки загиблих

Щонайменше 20 людей загинули і більше 200 отримали поранення під час вибухів у церквах і готелях Шрі-Ланки в неділю.

Як повідомляє ВВС, зафіксовано щонайменше шість вибухів. У трьох церквах пролунали вибухи під час великодніх богослужінь.

An explosion reported at the premises of the St. Anthony's Church in Kochchikade Colombo #lka pic.twitter.com/3qlNBvV0Q0 — Aashik Nazardeen (@aashikchin) 21 квітня 2019 р.

Також були атаковані три готелі в столиці країни Коломбо.

Several expositions reported in five star hotels in Colombo #lka pic.twitter.com/olNylW8nCG — Aashik Nazardeen (@aashikchin) 21 квітня 2019 р.

Шрі-Ланські ЗМІ повідомляють, що серед жертв можуть бути іноземні туристи.

Поки ніхто не взяв відповідальність за напади.

#BREAKING Toll rises to 52 killed in Sri Lanka blasts: police to AFP pic.twitter.com/PRLD7ToipQ — AFP news agency (@AFP) 21 квітня 2019 р.

Водночас АFP повідомляє з посиланням на поліцію, що кількість загиблих зросла до 52.

Агентство уточнює, що 42 особи загинули в Коломбо і ще 10 – у місті Баттікалоа, де стався вибух у церкві.