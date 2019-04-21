Шри-Ланка: число жертв растет, среди них иностранцы

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Воскресенье, 21 апреля 2019, 09:54

В результате взрывов на Шри-Ланке погибли не менее 138 человек, ранены по крайней мере 400.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на медиков и представителей полиции.

Также со ссылкой на полицию сообщается, что среди погибших крайней мере 9 иностранцев.

Вместе с тем, министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter сообщил, что министерство проверяет возможное наличие среди пострадавших в результате взрывов граждан Украины.

Напомним:

  • В воскресенье утром в церквях и гостиницах Шри-Ланки произошло, по крайней мере, 6 взрывов. Сообщалось о 52 погибших.

Украинская правда

Темы: взрыв


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