В результате взрывов на Шри-Ланке погибли не менее 138 человек, ранены по крайней мере 400.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на медиков и представителей полиции.

#BREAKING Toll in Sri Lanka blasts rises to 129: hospital sources pic.twitter.com/8HKs6OsllW — AFP news agency (@AFP) 21 квітня 2019 р.

Также со ссылкой на полицию сообщается, что среди погибших крайней мере 9 иностранцев.

Вместе с тем, министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter сообщил, что министерство проверяет возможное наличие среди пострадавших в результате взрывов граждан Украины.

Deepest condolences to families of those affected by terrible serial blasts that hit multiple churches and hotels in #SriLanka, quick recovery for those injured. З’ясовуємо ситуацію щодо можливої наявності серед постраждалих унаслідок серії вибухів на #ШріЛанка громадян України. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 21 квітня 2019 р.

Напомним: