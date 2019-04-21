Шри-Ланка: число жертв растет, среди них иностранцы
В результате взрывов на Шри-Ланке погибли не менее 138 человек, ранены по крайней мере 400.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на медиков и представителей полиции.
#BREAKING Toll in Sri Lanka blasts rises to 129: hospital sources pic.twitter.com/8HKs6OsllW— AFP news agency (@AFP) 21 квітня 2019 р.
Также со ссылкой на полицию сообщается, что среди погибших крайней мере 9 иностранцев.
Вместе с тем, министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter сообщил, что министерство проверяет возможное наличие среди пострадавших в результате взрывов граждан Украины.
Deepest condolences to families of those affected by terrible serial blasts that hit multiple churches and hotels in #SriLanka, quick recovery for those injured. З’ясовуємо ситуацію щодо можливої наявності серед постраждалих унаслідок серії вибухів на #ШріЛанка громадян України.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 21 квітня 2019 р.
Напомним:
- В воскресенье утром в церквях и гостиницах Шри-Ланки произошло, по крайней мере, 6 взрывов. Сообщалось о 52 погибших.
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