В результате взрывов на Шри-Ланке погибли не менее 156 человек, включая 35 иностранцев.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на полицию.

Вместе с тем, министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter сообщил, что министерство проверяет возможное наличие среди пострадавших в результате взрывов граждан Украины.

Deepest condolences to families of those affected by terrible serial blasts that hit multiple churches and hotels in #SriLanka, quick recovery for those injured. З’ясовуємо ситуацію щодо можливої наявності серед постраждалих унаслідок серії вибухів на #ШріЛанка громадян України.