Шрі-Ланка: більше 150 жертв, серед них іноземці

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Неділя, 21 квітня 2019, 09:54
AASHIK NAZARDEEN/TWITTER

Внаслідок вибухів на Шрі-Ланці загинуло не менше 156 людей, включаючи 35 іноземців.

Про це повідомляє AFP з посиланням на поліцію.

Разом з тим, міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter повідомив, що міністерство перевіряє можливу наявність серед постраждалих внаслідок вибухів громадян України.

Нагадаємо:

  • У неділю зранку у церквах і готелях Шрі-Ланки сталося принаймні 6 вибухів. Повідомлялося про 52 загиблих. 

Українська правда

Теми: Шрі-Ланка вибух


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