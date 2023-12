Шрі-Ланка: більше 150 жертв, серед них іноземці

Внаслідок вибухів на Шрі-Ланці загинуло не менше 156 людей, включаючи 35 іноземців.

Про це повідомляє AFP з посиланням на поліцію.

Разом з тим, міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter повідомив, що міністерство перевіряє можливу наявність серед постраждалих внаслідок вибухів громадян України.

Deepest condolences to families of those affected by terrible serial blasts that hit multiple churches and hotels in #SriLanka, quick recovery for those injured. З’ясовуємо ситуацію щодо можливої наявності серед постраждалих унаслідок серії вибухів на #ШріЛанка громадян України.