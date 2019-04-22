Медведев оценил выборы в Украине и заявил о перспективе взаимодействий с РФ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что выборы президента Украины состоялись, и в стран появился шанс на возрождение убитого экономического взаимодействия.

Об этом он написал 22 апреля в Facebook.

"Выборы на Украине состоялись. Результат показал явный запрос на новые подходы при решении проблем Украины", - написал он.

По его словам, перед новым президентом Украины будет стоять задача "консолидации страны с учетом сложившихся за последние годы реалий".

"У меня нет сомнений: новый руководитель государства в отношении России будет придерживаться риторики, которую он использовал в ходе предвыборной кампании", - считает Медведев.

Российский премьер заявил, что не испытывает никаких иллюзий по этому поводу.

"В то же время шансы на улучшение взаимодействия с нашей страной все же есть. Что нужно для этого? Честность. И еще нужен прагматичный и ответственный подход", - написал он.

"Подход, учитывающий все сложившиеся на Украине политические реалии. Включая, прежде всего, ситуацию на востоке страны. Поэтому главное, что следует пожелать новому украинскому руководству, – здравомыслие", - обратился Медведев.

Также Медведев пожелал руководству Украины "понимания глубинной ценности отношений" народов РФ и Украины, "которые должны быть выше политической конъюнктуры".

"Только на такой основе можно возрождать убитое экономическое взаимодействие", - добавил Медведев.

Напомним: