Медведев оценил выборы в Украине и заявил о перспективе взаимодействий с РФ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что выборы президента Украины состоялись, и в стран появился шанс на возрождение убитого экономического взаимодействия.
Об этом он написал 22 апреля в Facebook.
"Выборы на Украине состоялись. Результат показал явный запрос на новые подходы при решении проблем Украины", - написал он.
По его словам, перед новым президентом Украины будет стоять задача "консолидации страны с учетом сложившихся за последние годы реалий".
"У меня нет сомнений: новый руководитель государства в отношении России будет придерживаться риторики, которую он использовал в ходе предвыборной кампании", - считает Медведев.
Российский премьер заявил, что не испытывает никаких иллюзий по этому поводу.
"В то же время шансы на улучшение взаимодействия с нашей страной все же есть. Что нужно для этого? Честность. И еще нужен прагматичный и ответственный подход", - написал он.
"Подход, учитывающий все сложившиеся на Украине политические реалии. Включая, прежде всего, ситуацию на востоке страны. Поэтому главное, что следует пожелать новому украинскому руководству, – здравомыслие", - обратился Медведев.
Также Медведев пожелал руководству Украины "понимания глубинной ценности отношений" народов РФ и Украины, "которые должны быть выше политической конъюнктуры".
"Только на такой основе можно возрождать убитое экономическое взаимодействие", - добавил Медведев.
Напомним:
- 21 апреля в Украине прошел второй тур президентских выборов.
- Центральная избирательная комиссия обработала 82.74% электронных протоколов второго тура выборов президента Украины. Владимир Зеленский набирает 73.15% голосов, Петр Порошенко - 24.51%.
- Лидер Чечни Рамзан Кадыров пожелал победителю украинских президентских выборов Владимиру Зеленскому "удачи в единении народов Украины и России", а в РПЦ заявили, что действующий президент Петр Порошенко "получил то, что заслужил".
- Результаты Национального экзит-пола показали такую поддержку кандидатов: 73% за Зеленского, 25,5% – за Порошенко.
- По данным экзит-пола ТСН, Зеленский набрал 72,7% голосов избирателей, а Порошенко – 27,3% голосов. Экзит-пол канала "112 Украина" показал следующий результат: Зеленский – 73,7%, Порошенко – 26,3% голосов избирателей.