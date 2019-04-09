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Рада чуть продвинулась с языковым законом, а Сыроид "уколола" Шуфрича

Вторник, 9 апреля 2019, 14:38

Верховная Рада рассмотрела 65% поправок к законопроекту "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Об этом сообщает агентство "Укринформ".

Первый заместитель главы парламента Ирина Геращенко объявила перерыв до 16:00 и закрыла утреннее пленарное заседание.

"Мы вернемся к рассмотрению законопроекта "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" с 1362 поправки", – сказала она.

При рассмотрении поправок во вторник вице-спикер Оксана Сыроид заявила, что принятие "языкового" закона пригодится депутату от "Оппозиционного блока" Нестору Шуфричу.

Настаивая на рассмотрении своей поправки, Шуфрич обратил внимание, что перед этим "поправка 1325 коллеги Пташника учтена".

Виктория Пташник на это воскликнула из зала: "Я – она".

Сыроид позже обратила внимание Шуфрича, что "народный депутат Птичник – это женщина, лицо женского рода, это она".

"Женские фамилии не склоняются в различных падежах в украинском языке. Как раз, думаю, закон о государственном языке вам пригодится: вы сможете разобраться с падежами", – сказала заместитель главы Верховной Рады.

Напомним:

  • Верховная Рада приняла законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в первом чтении 4 октября 2018 года.
  • Ко второму чтению комитет по вопросам культуры и духовности обработал 2082 поправки, которые поступили от народных депутатов.
  • Закон закрепляет, что украинский язык как государственный обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства.

Темы: языкВерховная РадаШуфричзаконодательство
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