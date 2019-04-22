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Меркель пригласила Зеленского в Берлин и пообещала поддержку Украине

Понедельник, 22 апреля 2019, 12:08

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах президента, пообещав Украине дальнейшую поддержку правительства Германии.

Об этом говорится в сообщении на сайте канцлера Германии, размещенном в понедельник.

"Искренне поздравляю с избранием на пост президента Украины", - отметила Ангела Меркель.

Она подчеркнула, что со времени Революции достоинства двусторонние отношения между Украиной и Германией существенно активизировались как в политическом, так и в экономическом, социальном и культурном плане.

"Стабилизация Украины и мирное урегулирование конфликта для меня так же важны, как и проведение ключевых реформ судебной системы, децентрализации и борьбы с коррупцией", - отметила Меркель.

Канцлер Германии подчеркнула, что Берлин и в дальнейшем будет поддерживать Украину в борьбе за ее территориальную целостность.

"Правительство Германии продолжит активно поддерживать Украину, особенно в ее праве на суверенитет и территориальную целостность", - отметила канцлер.

Она добавила, что была бы рада вскоре принять Зеленского в Берлине. "Желаю вам удачи и успехов в решении стоящих перед вами задач", - завершила поздравления Меркель.

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Напомним:

  • 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
  • Согласно данным экзит-пола, за Зеленского отдали голоса 73% опрошенных украинцев, за Петра Порошенко – 25.5%.
  • Президент Петр Порошенко заявил, что он и его команда готовы помогать в переходный период новому президенту Владимиру Зеленскому.
  • Позже Порошенко поздравил своего оппонента шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах.

Европейская правда

Темы: МеркельЗеленскийвыборы президента 2019УкраинаГермания
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