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Гройсман ждет новых снижений цены на газ

Вторник, 23 апреля 2019, 13:16
Гройсман ждет новых снижений цены на газ

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что снижение "Нафтогазом Украины" цены на газ на 300 гривень за тысячу кубов с мая является хорошим началом для дальнейших снижений.

Об этом он заявил журналистам во вторник на брифинге в Киевской области, сообщает "Укринформ".

"Я рад, что хватило здравого ума ("Нафтогазу" - УП) для того, чтобы сделать заявление, что с 1 мая цена на газ будет опущена на 300 гривень за тысячу кубов. Это хорошее начало для дальнейших снижений, в соответствии со снижением цен, которое происходит на международных рынках", - сказал Гройсман.

Он упрекнул компанию, что она нечестно использует свое монопольное положение.

"Когда они как монополисты начинают использовать свое эксклюзивное положение и крутить этим вопросом, учитывая только свои коммерческие интересы, то это ненормально", - подчеркнул премьер.

Он добавил, что больше играть в "кошки – мышки" ни с кем не собирается:

"Это второй раз, когда я поставил жесткое требование перед "Нафтогазом" (относительно снижения цены на газ – ред.). Третьего раза не будет. Поэтому пусть работают на страну и увеличивают добычу украинского газа, пусть ищут дешевый газ по всему миру, чтобы украинцы получили его дешевле", - отметил Гройсман.

Напомним:

  • 22 апреля "Нафтогаз Украины" заявил, что компания совместно с правительством разработала новый механизм определения регулируемой цены, который позволяет не только избежать повышения стоимости газа для населения и тепловой генерации с 1 мая 2019 года, но и уменьшить ее до уровня 8247 гривень за тысячу кубометров (конечная розничная цена).
  • С 1 апреля "Нафтогаз" снизил цену на газ для населения с 8,55 до 8,38 грн за куб.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГройсмангазценытарифыНефтегаз
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