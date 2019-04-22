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Никаких оснований для роспуска Рады нет – Парубий

Понедельник, 22 апреля 2019, 13:57

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявляет, что сейчас нет оснований для роспуска парламента, а после 27 мая их и не сможет возникнуть.

Об этом он сказал на брифинге 22 апреля.

"Вопрос роспуска не является прихотью любого президента, а роспуск может произойти только на тех условиях, которые указаны в Конституции и законах", - сказал Парубий.

Он напомнил, что таких предпосылок три: когда на протяжении 30 дней не создана новая коалиция, когда в течение 30 дней Рада не может начать свою работу из-за отсутствия большинства и когда в течение 2 месяцев парламент не может избрать новый состав правительства.

"Ни одной из этих предпосылок на сегодня нет. И каждое из этих условий предполагает определенный срок от 30 до 60 дней. И еще одна позиция – роспуск ВР невозможен за 6 месяцев до завершения этой каденции", - сказал спикер ВР.

Он отметил, что юристы спорят, речь идет о дне выборов 27 октября, или о дне присяги – 27 ноября.

"Но в любом случае с 27 мая вообще любые предпосылки не будут иметь какого-либо смысла", - сказал Парубий.

По его словам, разговоры о роспуске Рады – не более чем политическая дискуссия.

"Никаких ни юридических, ни политических оснований для этого нет. Тем более у нас есть важная повестка дня. Верховная Рада будет работать до октября этого года", - подытожил спикер парламента.

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Напомним:

  • Ранее шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский заявлял, что в случае победы на выборах планирует подать закон об импичменте, а о роспуске Верховной Рады будет думать.
  • 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
  • Согласно данным экзит-пола, за Зеленского отдали голоса 73% опрошенных украинцев, за Петра Порошенко – 25.5%.
  • Президент Петр Порошенко заявил, что он и его команда готовы помогать в переходный период новому президенту Владимиру Зеленскому.
  • Позже Порошенко поздравил своего оппонента шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах.

Ирина Балачук, УП
Темы: ПарубийВерховная Рада
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