ЦИК обработал 100% протоколов: Зеленский победил

Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов, шоумен Владимир Зеленский выигрывает президентские выборы с результатом 73,22%.

Соответствующие предварительные результаты второго тура голосования есть на сайте ЦИК.

Действующий глава государства Петр Порошенко получил 24,45% электоральной поддержки.

Окончательные результаты выборов президента Украины должны объявить после того, как ЦИК примет все протоколы в бумажном виде.

Всего в голосовании приняли участие 18 490 840 украинцев, это немного меньше, чем в первом туре. 2,31% избирательных бюллетеней признаны недействительными.

Результаты выборов президента Украины 2019

Напомним: