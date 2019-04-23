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ЦИК обработал 100% протоколов: Зеленский победил

Вторник, 23 апреля 2019, 17:39
ЦИК обработал 100% протоколов: Зеленский победил

Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов, шоумен Владимир Зеленский выигрывает президентские выборы с результатом 73,22%.

Соответствующие предварительные результаты второго тура голосования есть на сайте ЦИК.

Действующий глава государства Петр Порошенко получил 24,45% электоральной поддержки.

Окончательные результаты выборов президента Украины должны объявить после того, как ЦИК примет все протоколы в бумажном виде.

Всего в голосовании приняли участие 18 490 840 украинцев, это немного меньше, чем в первом туре. 2,31% избирательных бюллетеней признаны недействительными.

Результаты выборов президента Украины 2019

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Напомним:

  • 21 апреля в Украине состоялся 2 тур выборов президента.
  • Предварительные результаты выборов близки к данным экзит-пола, который показывал 73% электоральной поддержки Зеленского и 25.5% Порошенко.
  • Действующий глава государства уже поздравил своего оппонента с победой и пообещал помощь.
  • Порошенко сообщил, что не уходит из политики, он намерен со своей политсилой участвовать в парламентских выборах 2020 года.

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