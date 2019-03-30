Балуха перевели в колонию в Тверской области - журналист

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Суббота, 30 марта 2019, 16:39

Украинского политзаключенного Владимира Балуха, которого недавно этапировали из оккупированного Крыма в Россию, перевели в колонию в Тверской области РФ.

Об этом сообщил в субботу в Facebook журналист Антон Наумлюк.

"Владимир Балух поступил в ИК-4 Торжка Тверской области, где будет отбывать наказание. В заключении ему осталось пробыть немногим меньше двух лет", - отметил Наумлюк.

Напомним:

  • 27 марта сообщалось, что Балуха поместили в карцер в СИЗО №1 города Твери.
  • 26 февраля адвокат Ольга Динзе подтвердила, что незаконно осужденного в России украинского политзаключенного Владимира Балуха этапируют в Тверь.
  • 21 февраля поздно вечером Балуха вывезли из СИЗО города Краснодара.
  • Крымчанина отправили по этапу без теплых вещей, ведь накануне у его жены Натальи Балух в СИЗО Симферополя не приняли посылку с вещами и продуктами.
  • Правозащитники заявляли, что подобные действия власти РФ по отношению к Балуху "нарушают не только международное гуманитарное право, но и законы самой Российской Федерации".
  • 25 января 2019 года подконтрольный России Керченский городской суд отказал Балухув условно-досрочном освобождении.
  • В октябре 2018 года "Верховный суд Крыма" пересмотрел приговор осужденному к 5 годам колонии Балуху и сократил срокприговора на месяц: до 4 лет и 11 месяцев колонии со штрафом в 10 тысяч рублей.
  • Балух более 200 дней держал голодовку, протестуя против приговора.
  • ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек.
  • Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию: из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.
  • Правозащитный центр "Мемориал" признал Владимира Балуха политическим заключенным.

Украинская правда

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Темы: Балух политзаключенные Росcия


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