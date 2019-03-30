Украинского политзаключенного Владимира Балуха, которого недавно этапировали из оккупированного Крыма в Россию, перевели в колонию в Тверской области РФ.

Об этом сообщил в субботу в Facebook журналист Антон Наумлюк.

"Владимир Балух поступил в ИК-4 Торжка Тверской области, где будет отбывать наказание. В заключении ему осталось пробыть немногим меньше двух лет", - отметил Наумлюк.

Вместе с тем, адвокат Балуха Тарас Омельченко сообщил Крымской правозащитной группе, что политзаключенный находится в ИК-4 г.Торжок Тверской области (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области) с 29 марта.

"Колония №4 находится на расстоянии более полутора тысяч километров от дома Владимира Балуха в пос. Раздольное. Крымчанин там будет отбывать дальнейший срок "наказания" по незаконному приговору крымского "суда"", - отмечают правозащитники.

Напомним: