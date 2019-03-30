Украинского политзаключенного Владимира Балуха, которого недавно этапировали из оккупированного Крыма в Россию, перевели в колонию в Тверской области РФ.

Об этом сообщил в субботу в Facebook журналист Антон Наумлюк.

"Владимир Балух поступил в ИК-4 Торжка Тверской области, где будет отбывать наказание. В заключении ему осталось пробыть немногим меньше двух лет", - отметил Наумлюк.

Напомним: