Суд закрыл часть дела Омеляна и снял аресты

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Среда, 3 апреля 2019, 13:14

Суд закрыл дело против министра инфраструктуры Владимира Омеляна в части, которая касалась незаконного обогащения.

Об этом "Украинской правде" сообщил сам министр.

В среду Соломенский райсуд Киева провел подготовительное заседание. Однако из-за отмены Конституционным судом статьи о незаконном обогащении, эту часть обвинения сняли.

"В части возможного недостоверного декларирования дело будет рассматриваться в судебном процессе", – отметил Омелягн.

Он отметил, что уверен в собственной правоте.

Также суд отменил арест имущества.

Как пояснил УП адвокат министра Александр Лысак, статья о декларировании недостоверной информации, в отличие от незаконного обогащения, не предусматривает конфискации имущества. Поэтому суд и снял аресты.

Дело назначили к рассмотрению по существу на 6 мая.

Напомним:

  • 13 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
  • По версии следствия, сведения в декларациях министра отличаются от достоверных более чем на 8 млн гривен.
  • Омелян заявил, что будет доказывать свою невиновность в суде. Он сообщил, что на него было оказано давление со стороны НАБУ и ему известно о фактах сотрудничества руководства НАБУ с украинскими политиками.
  • В ноябре НАБУ и САП завершили расследование уголовного производства в отношении Омеляна, а в феврале 2019 года – дело направили в суд.
  • 26 февраля Конституционный судпризнал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.
  • Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.

Соня Лукашова, УП

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