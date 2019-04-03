Суд закрыл часть дела Омеляна и снял аресты

Суд закрыл дело против министра инфраструктуры Владимира Омеляна в части, которая касалась незаконного обогащения.

Об этом "Украинской правде" сообщил сам министр.

В среду Соломенский райсуд Киева провел подготовительное заседание. Однако из-за отмены Конституционным судом статьи о незаконном обогащении, эту часть обвинения сняли.

"В части возможного недостоверного декларирования дело будет рассматриваться в судебном процессе", – отметил Омелягн.

Он отметил, что уверен в собственной правоте.

Также суд отменил арест имущества.

Как пояснил УП адвокат министра Александр Лысак, статья о декларировании недостоверной информации, в отличие от незаконного обогащения, не предусматривает конфискации имущества. Поэтому суд и снял аресты.

Дело назначили к рассмотрению по существу на 6 мая.

Напомним: