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"Суспільне" пригласило на дебаты двух кандидатов на пост президента

Понедельник, 1 апреля 2019, 16:41
Суспільне пригласило на дебаты двух кандидатов на пост президента

Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила кандидатов на пост президента, прошедших во второй тур президентских выборов, принять участие в теледебатах.

Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба вещателя.

"Суспильный вещатель готов к проведению теледебатов в определенном законом порядке и предоставит официальные приглашения к участию в дебатах обоим кандидатам сразу после официального объявления результатов первого тура выборов", - отметили в ведомстве.

Такие дебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем ​​повторного голосования, то есть 19 апреля.

Кандидаты, по ст. 62 закона "О выборах президента Украины", должны встретиться между 19 и 22 часами в прямом эфире.

Дебаты должны продолжаться не менее 60 минут и транслироваться в эфире национальных "Суспільних" теле- и радиоканалов.

Отмечается, что предвыборные теледебаты также могут бесплатно транслироваться другими каналами.

Вещатель отмечает, что кандидаты на пост президента Украины принимают участие в теледебатах лично. В случае отказа одного из кандидатов или невозможности его участия в дебатах, выделенное время предоставляется другому кандидату.

Напомним:

  • Первый тур выборов состоялся 31 марта. Сейчас Центральная избирательная комиссия обработала 80,33% протоколов, по предварительным результатам, Владимира Зеленского поддержали 30,41% избирателей, а Петра Порошенко - 16,03%.
  • 31 марта Петр Порошенко заявил, что перед вторым туром выборов обязательно должны состояться предвыборные дебаты кандидатов.
  • Владимир Зеленский позже ответил, что готов к дебатам с действующим главой государства Петром Порошенко накануне второго тура выборов.
  • Второй тур выборов состоится 21 апреля.
  • Согласно соцопросам, проведенным накануне первого тура выборов, в случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко, победу пророчили первому.
  • В избирательном штабе Петра Порошенко считают, что их кандидат в президенты, действующий глава государства имеет больший резерв для отбора голосов во втором туре выборов чем Владимир Зеленский.

Украинская правда

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Темы: дебатывиборывыборы президента 2019ПорошенкоЗеленский
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