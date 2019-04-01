"Суспільне" пригласило на дебаты двух кандидатов на пост президента

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Понедельник, 1 апреля 2019, 16:41

Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила кандидатов на пост президента, прошедших во второй тур президентских выборов, принять участие в теледебатах.

Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба вещателя.

"Суспильный вещатель готов к проведению теледебатов в определенном законом порядке и предоставит официальные приглашения к участию в дебатах обоим кандидатам сразу после официального объявления результатов первого тура выборов", - отметили в ведомстве.

Такие дебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем ​​повторного голосования, то есть 19 апреля.

Кандидаты, по ст. 62 закона "О выборах президента Украины", должны встретиться между 19 и 22 часами в прямом эфире.

Дебаты должны продолжаться не менее 60 минут и транслироваться в эфире национальных "Суспільних" теле- и радиоканалов.

Отмечается, что предвыборные теледебаты также могут бесплатно транслироваться другими каналами.

Вещатель отмечает, что кандидаты на пост президента Украины принимают участие в теледебатах лично. В случае отказа одного из кандидатов или невозможности его участия в дебатах, выделенное время предоставляется другому кандидату.

Напомним/:

  • Второй тур выборов состоится 21 апреля.
  • Согласно соцопросам, проведенным накануне первого тура выборов, в случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко, победу пророчили первому.
  • В избирательном штабе Петра Порошенко считают, что их кандидат в президенты, действующий глава государства имеет больший резерв для отбора голосов во втором туре выборов чем Владимир Зеленский.

Украинская правда

Темы: дебаты виборы выборы президента 2019 Порошенко Зеленский


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