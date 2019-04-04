Зеленский не пойдет сдавать анализы в "Олимпийском"
Владимир Зеленский отказывается сдавать анализы в медпункте стадиона "Олимпийский", как предлагал действующий президент Петр Порошенко.
Об этом заявил журналистам представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков в четверг.
У Зеленского пригласили Порошенко вместе сдать анализы в лаборатории "Евролаб" в 8 утра 5 апреля.
В штабе кандидата говорят, что сомневаются в обьектвиности лаборатории "Олимпийского", якобы, "есть определенная заангажированность от различных государственных структур".
"При всем уважении к "Олимпийскому", есть независимые площадки. Проводить агитацию на площадке НСК "Олимпийский" – это адекватно, а сдавать анализы в медпункте НСК "Олимпийский", имея достаточно серьезные другие варианты, – не совсем логично", – сказал Разумков.
Команда Зеленского обещает допустить в лабораторию "Евролаб" журналистов, чтобы они "присутствовали при всех анализах", и считает, что результаты исследований оттуда ни у кого не будут вызывать вопросов.
Также в штабе утверждают, что готовы рассмотреть другие варианты, где сдаваты анализы.
В то же время, Разумков сказал, что "19-го (апреля – УП) дебаты состоятся", но не смог ответить на вопрос, готов ли Зеленский выкупить места на "Олимпийском" для своих сторонников.
Спикер также пожалел, что "дискуссия опустилась с уровня кандидатов до уровня представителей штабов".
Владелец "Евролаба" Андрей Пальчевский в последнее время открыто высказывается в поддержку Зеленского.
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Напомним:
- Вечером 3 апреля Зеленский записал обращение, в котором подтвердил готовность дебатировать с Порошенко, но на НСК "Олимпийский".
- Одним из требований Зеленского было прохождение экспертизы, чтобы "доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов".
- Ночью 4 апреля Порошенко обнародовал видеообращение к Зеленскому, где заявил, что он готов провести дебаты на НСК "Олимпийский".
- В ЦИК считают, что дебаты на стадионе могут быть формой предвыборной агитации, поэтому должны оплачиваться из избирательных фондов кандидатов.
- Второй тур выборов состоится 21 апреля, а дебаты на "Суспильном" 19 апреля.
- В штабе кандидата в президенты действующего главы государства Петра Порошенко заявили, что он будет ждать Зеленского утром 5 апреля для сдачи анализов, в том числе на употребление алкоголя и наркотиков.
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