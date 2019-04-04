Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский не пойдет сдавать анализы в "Олимпийском"

Четверг, 4 апреля 2019, 18:15
Зеленский не пойдет сдавать анализы в Олимпийском

Владимир Зеленский отказывается сдавать анализы в медпункте стадиона "Олимпийский", как предлагал действующий президент Петр Порошенко.

Об этом заявил журналистам представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков в четверг.

У Зеленского пригласили Порошенко вместе сдать анализы в лаборатории "Евролаб" в 8 утра 5 апреля.

В штабе кандидата говорят, что сомневаются в обьектвиности лаборатории "Олимпийского", якобы, "есть определенная заангажированность от различных государственных структур".

"При всем уважении к "Олимпийскому", есть независимые площадки. Проводить агитацию на площадке НСК "Олимпийский" – это адекватно, а сдавать анализы в медпункте НСК "Олимпийский", имея достаточно серьезные другие варианты, – не совсем логично", – сказал Разумков.

Он не смог объяснить, какие именно анализы будет сдавать кандидат.

Команда Зеленского обещает допустить в лабораторию "Евролаб" журналистов, чтобы они "присутствовали при всех анализах", и считает, что результаты исследований оттуда ни у кого не будут вызывать вопросов.

Также в штабе утверждают, что готовы рассмотреть другие варианты, где сдаваты анализы.

В то же время, Разумков сказал, что "19-го (апреля – УП) дебаты состоятся", но не смог ответить на вопрос, готов ли Зеленский выкупить места на "Олимпийском" для своих сторонников.

Спикер также пожалел, что "дискуссия опустилась с уровня кандидатов до уровня представителей штабов".

Владелец "Евролаба" Андрей Пальчевский в последнее время открыто высказывается в поддержку Зеленского.

Разумков не ответил прямо на вопрос, связан ли выбор штаба с поддержкой Пальчевского.

"Если мы говорим об открытости и доступоности двух кандидатов, это будет правильное решение", – отметил спикер.

Необходимость проведения анализов он объяснил тем, что "звучало слишком много оскорблений в адрес одного из кандидатов и попыток обвинить его в каких-то непонятных вещах".

Читайте также: Батл между кандидатами. Все детали

Напомним:

  • Вечером 3 апреля Зеленский записал обращение, в котором подтвердил готовность дебатировать с Порошенко, но на НСК "Олимпийский".
  • Одним из требований Зеленского было прохождение экспертизы, чтобы "доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов".
  • Ночью 4 апреля Порошенко обнародовал видеообращение к Зеленскому, где заявил, что он готов провести дебаты на НСК "Олимпийский".
  • В ЦИК считают, что дебаты на стадионе могут быть формой предвыборной агитации, поэтому должны оплачиваться из избирательных фондов кандидатов.
  • Второй тур выборов состоится 21 апреля, а дебаты на "Суспильном" 19 апреля.
  • В штабе кандидата в президенты действующего главы государства Петра Порошенко заявили, что он будет ждать Зеленского утром 5 апреля для сдачи анализов, в том числе на употребление алкоголя и наркотиков.

Соня Лукашова, УП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Последние новости
23:57
ОбновленоРоссияне запустили "Шахеды" по нескольким направлениям
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
Все новости...
Реклама: