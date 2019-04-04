Зеленский не пойдет сдавать анализы в "Олимпийском"

Владимир Зеленский отказывается сдавать анализы в медпункте стадиона "Олимпийский", как предлагал действующий президент Петр Порошенко.

Об этом заявил журналистам представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков в четверг.

У Зеленского пригласили Порошенко вместе сдать анализы в лаборатории "Евролаб" в 8 утра 5 апреля.

В штабе кандидата говорят, что сомневаются в обьектвиности лаборатории "Олимпийского", якобы, "есть определенная заангажированность от различных государственных структур".

"При всем уважении к "Олимпийскому", есть независимые площадки. Проводить агитацию на площадке НСК "Олимпийский" – это адекватно, а сдавать анализы в медпункте НСК "Олимпийский", имея достаточно серьезные другие варианты, – не совсем логично", – сказал Разумков.

Команда Зеленского обещает допустить в лабораторию "Евролаб" журналистов, чтобы они "присутствовали при всех анализах", и считает, что результаты исследований оттуда ни у кого не будут вызывать вопросов.

Также в штабе утверждают, что готовы рассмотреть другие варианты, где сдаваты анализы.

В то же время, Разумков сказал, что "19-го (апреля – УП) дебаты состоятся", но не смог ответить на вопрос, готов ли Зеленский выкупить места на "Олимпийском" для своих сторонников.

Спикер также пожалел, что "дискуссия опустилась с уровня кандидатов до уровня представителей штабов".

Владелец "Евролаба" Андрей Пальчевский в последнее время открыто высказывается в поддержку Зеленского.

Дополняется ....

Читайте также: Батл между кандидатами. Все детали

Напомним: