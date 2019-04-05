Аэропорт Манчестера изменил Kiev на Kyiv

Аэропорт британского города Манчестер изменил правописание названия города в соответствии с украинской транслитерацией.

Об этом сообщает посольство Украины в Великобритании.

"В контексте кампании #CorrectUA, аэропорт британского Манчестера сообщил, что, начиная с сегодняшнего дня ManchesterAirport будет использовать корректное написание #kyiv для обозначения столицы Украины. Наслаждайтесь прямыми рейсами из Манчестера в #KyivNotKiev. Спасибо, Manchester Airport", - говорится в сообщении.

Напомним: