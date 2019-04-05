Аэропорт Манчестера изменил Kiev на Kyiv

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Пятница, 5 апреля 2019, 01:57

Аэропорт британского города Манчестер изменил правописание названия города в соответствии с украинской транслитерацией.

Об этом сообщает посольство Украины в Великобритании.

"В контексте кампании #CorrectUA, аэропорт британского Манчестера сообщил, что, начиная с сегодняшнего дня ManchesterAirport будет использовать корректное написание #kyiv для обозначения столицы Украины. Наслаждайтесь прямыми рейсами из Манчестера в #KyivNotKiev. Спасибо, Manchester Airport", - говорится в сообщении.

Напомним:

  • Ранее сообщалось, что крупнейший аэропорт Канады в городе Торонто начал употреблять написание названия украинской столицы Kyiv согласно украинской транслитерации.
  • Один из крупнейших международных аэропортов мира - стамбульский аэропорт имени Ататюрка - начал использовать англоязычное написание украинских городов Киев, Харьков, Львов и Одесса в соответствии с украинской транслитерации.
  • Недавно аэропорты Будапешта, Таллинна и Вильнюса исправили название Kiev на Kyiv. Международный лондонский аэропорт Лутон также принимать название Kyiv при указании столицы Украины.
  • В октябре 2018 года МИД Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начали онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой планируется обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия города - #KyivNotKiev.

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Темы: Великобритания аэропорт Киев


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