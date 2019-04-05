Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Аэропорт Манчестера изменил Kiev на Kyiv

Пятница, 5 апреля 2019, 01:57

Аэропорт британского города Манчестер изменил правописание названия города в соответствии с украинской транслитерацией.

Об этом сообщает посольство Украины в Великобритании.

"В контексте кампании #CorrectUA, аэропорт британского Манчестера сообщил, что, начиная с сегодняшнего дня ManchesterAirport будет использовать корректное написание #kyiv для обозначения столицы Украины. Наслаждайтесь прямыми рейсами из Манчестера в #KyivNotKiev. Спасибо, Manchester Airport", - говорится в сообщении.

Напомним:

  • Ранее сообщалось, что крупнейший аэропорт Канады в городе Торонто начал употреблять написание названия украинской столицы Kyiv согласно украинской транслитерации.
  • Один из крупнейших международных аэропортов мира - стамбульский аэропорт имени Ататюрка - начал использовать англоязычное написание украинских городов Киев, Харьков, Львов и Одесса в соответствии с украинской транслитерации.
  • Недавно аэропорты Будапешта, Таллинна и Вильнюса исправили название Kiev на Kyiv. Международный лондонский аэропорт Лутон также принимать название Kyiv при указании столицы Украины.
  • В октябре 2018 года МИД Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начали онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой планируется обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия города - #KyivNotKiev.

Темы: ВеликобританияаэропортКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Великобритания
У России нехватка средств контрбатарейной борьбы − британская разведка
Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться
Уже 18 тысяч украинских пехотинцев прошли подготовку в Британии
Последние новости
23:57
ОбновленоРоссияне запустили "Шахеды" по нескольким направлениям
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
Все новости...
Реклама: