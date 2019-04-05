Шоумен Владимир Зеленский представит свою команду и план действий на первые 100 дней в случае избрания президентом до второго тура выборов.

Об этом советник кандидата в президенты Руслан Рябошапка сказал в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Если у людей есть потребность – а такой запрос, конечно, есть – узнать, какова программа и каков конкретный план действий у Владимира Зеленского, у его команды, кто эти люди, которые будут воплощать этот план действий, то, конечно, эта информация у людей будет – и она будет еще до второго тура", – заявил он.

"Владимир представит как свою команду, так и план действий на первые 100 дней", – добавил Рябошапка.

На вопрос, будет ли это 10 апреля, советник кандидата ответил: "Для нас неважно, это 10 число, или другое – это должно быть, однозначно, до второго тура, чтобы люди убедились в правильности своего выбора".

"Конкретной даты сейчас нет. Об этом скажет уже сам Владимир Зеленский. Единственный мой месседж: это будет сделано заблаговременно, до самого голосования", – сказал Рябошапка.

Напомним:

31 марта в Украине состоялся первый тур выборов президента Украины. По результатам подсчета 100% протоколов, во второй тур проходят Владимир Зеленский (30,24%) и Петр Порошенко (15,95%). Юлия Тимошенко заняла третье место (13,4%).

Зеленский призвал Порошенко встретиться для дебатов на стадионе НСК "Олимпийский", а Юлии Тимошенко предложил быть модератором "дебатов".