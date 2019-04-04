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Зеленский предложил Тимошенко стать ведущей на дебатах

Четверг, 4 апреля 2019, 18:28
Зеленский предложил Тимошенко стать ведущей на дебатах

Кандидат в президенты Владимир Зеленский предложил экс-кандидату в президенты Юлии Тимошенко стать "гарантом честных правил" на его дебатах с Петром Порошенко.

Об этом он заявил в своем обращении, опубликованном на странице Команды Зеленского в Facebook.

"Петр Порошенко принял мой вызов на дебаты. Тон разговора резко изменился. Что же, господин президент, ваши нелепые извинения я принимаю, я человек простой. Относительно трети граждан Украины, пусть украинцы решают сами. Эти дебаты - это шанс объединить Украину и прославить на весь мир как свободную, демократическую страну", - сказал он.

"Во избежание давления, провокаций, административного давления, мы предлагаем назначить отдельного независимого арбитра и ведущего для проведения дебатов. Юлия Тимошенко, вы заняли третье место в первом туре и не поддержали ни одного из кандидатов, сможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей для дебатов? Жду ответ в течение 24 часов. Подумай. Те", - добавил Зеленский.

Отметим, что в четверг Юлия Тимошенко у себя в Инстаграме опубликовала видео, на котором она играет в настольный теннис. Подпись к видео - "Сильные не сдаются. А каблуки не помеха победе". Как известно, в день голосования 31 марта в штабе Зеленского также был стол для настольного тенниса и кандидат играв в теннис на камеры.

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Сильні не здаються. А підбори не завада перемозі) #ТількиВперед

A post shared by Юлія Тимошенко (@yulia_tymoshenko) on Apr 4, 2019 at 5:49am PDT

Также, в четверг во время сессионного заседания Киевского городского рады 4 апреля активисты сфотографировали нескольких депутатов, в частности партии "Батькивщина", с наклейками на телефоне "Зе! Команда".

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Напомним:

  • Вечером 3 апреля Зеленскийзаписал обращение, в котором подтвердил готовность дебатировать с Порошенко, но на НСК "Олимпийский".
  • Одним из требований Зеленского было прохождение экспертизы, чтобы "доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов".
  • Ночью 4 апреля Порошенкообнародовал видеообращение к Зеленскому, где заявил, что он готов провести дебаты на НСК "Олимпийский".
  • В ЦИК считают, что дебаты на стадионе могут быть формой предвыборной агитации, поэтому должны оплачиваться из избирательных фондов кандидатов.
  • Второй тур выборов состоится 21 апреля, а дебаты на "Суспильном" 19 апреля.
  • В штабе кандидата в президенты действующего главы государства Петра Порошенко заявили, что он будет ждать Зеленского утром 5 апреля для сдачи анализов, в том числе на употребление алкоголя и наркотиков.
  • Сам Зеленский отказался сдавать анализы в медпункте стадиона "Олимпийский", в его штабе пригласили Порошенко вместе сдать анализы в лаборатории "Евролаб" в 8 утра 5 апреля.

Александр Шумилин, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Тимошенко
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