НСК "Олимпийский": Посчитать стоимость дебатов на стадионе – невозможно

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Пятница, 5 апреля 2019, 10:19

НСК "Олимпийский" имеет все технические возможности для того, чтобы провести дебаты на высоком уровне, но пока посчитать, сколько это будет стоить – невозможно.

Об этом на брифинге 5 апреля сказал заместитель гендиректора НСК "Олимпийский" Виктор Анисимов.

"Если поступит заявка с техническим заданием, то будет встреча с представителями ЦИК, "Общественного телевидения" и представителями кандидатов в президенты для того, чтобы определить технические условия и требования для проведения дебатов. И, исходя из этого, будут приниматься решения относительно технической поддержки, охраны, обеспечения безопасности на НСК "Олимпийский" и прежде всего самый важный вопрос – это будет со зрителями или нет", - сказал он.

При этом Анисимов добавил, что есть возможность провести мероприятие со зрителями.

"Все возможно. Мы же провели Лигу чемпионов (финал). Но вопрос в том, какое решение примет ЦИК", - сказал он.

Вместе с тем Анисимов добавил, что пока НСК "Олимпийский" не получал ни одного официального обращения о проведении дебатов ни от штабов обоих кандидатов, ни от "Общественного телевидения".

"Мы государственное коммерческое предприятие и если обращается кто-либо с предложением обеспечить проведение какого-либо мероприятия – мы всегда рады, но на коммерческой основе", - сказал Анисимов.

При этом он не смог назвать стоимость проведения дебатов, отметив, что она зависит от ряда факторов – сколько времени надо на подготовку, какие технические возможности нужны и пр.

Напомним:

  • После первого тура президентских выборов, который состоялся 31 марта, борьбу за пост главы государства продолжают Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
  • 3 апреля шоумен позвал действующего президента дебатировать на стадионе НСК "Олимпийский" – и тот согласился.
  • Национальная общественная телерадиокомпания Украины ("Суспыльне") заявила, что может провести трансляцию со стадиона "Олимпийский", но это будут не дебаты, а скорее агитация.
  • В штабе действующего президента заявили, что Порошенко готов оплатить половину аренды НСК "Олимпийский" для проведения дебатов с другим кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.
  • Второй тур выборов президента должен состояться 21 апреля. Дебаты должны пройти в пятницу, 19 апреля.  

Ирина Балачук, УП

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Темы: дебаты выборы президента 2019


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