НСК "Олимпийский": Посчитать стоимость дебатов на стадионе – невозможно

НСК "Олимпийский" имеет все технические возможности для того, чтобы провести дебаты на высоком уровне, но пока посчитать, сколько это будет стоить – невозможно.

Об этом на брифинге 5 апреля сказал заместитель гендиректора НСК "Олимпийский" Виктор Анисимов.

"Если поступит заявка с техническим заданием, то будет встреча с представителями ЦИК, "Общественного телевидения" и представителями кандидатов в президенты для того, чтобы определить технические условия и требования для проведения дебатов. И, исходя из этого, будут приниматься решения относительно технической поддержки, охраны, обеспечения безопасности на НСК "Олимпийский" и прежде всего самый важный вопрос – это будет со зрителями или нет", - сказал он.

При этом Анисимов добавил, что есть возможность провести мероприятие со зрителями.

"Все возможно. Мы же провели Лигу чемпионов (финал). Но вопрос в том, какое решение примет ЦИК", - сказал он.

Вместе с тем Анисимов добавил, что пока НСК "Олимпийский" не получал ни одного официального обращения о проведении дебатов ни от штабов обоих кандидатов, ни от "Общественного телевидения".

"Мы государственное коммерческое предприятие и если обращается кто-либо с предложением обеспечить проведение какого-либо мероприятия – мы всегда рады, но на коммерческой основе", - сказал Анисимов.

При этом он не смог назвать стоимость проведения дебатов, отметив, что она зависит от ряда факторов – сколько времени надо на подготовку, какие технические возможности нужны и пр.

Напомним: