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Саакашвили: Порошенко – не алкоголик

Пятница, 5 апреля 2019, 12:32
Саакашвили: Порошенко – не алкоголик

Украинско-грузинский политик в изгнании Михэил Саакашвили заявил, что президент Украины Петр Порошенко – не алкоголик и свои поступки делает осознанно.

"Я давно знаю Петра Порошенко и могу засвидетельствовать, что он точно не алкоголик", – написал он в Facebook после показательной сдачи анализов кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

"Проблема в том, что это он на свою трезвую голову довел страну до ручки, а медицина пока не придумала тест на мошенничество и неэффективность управления. Это проверяется жизнью и, к сожалению, мало кто проходит эту проверку успешно", – добавил Саакашвили.

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Напомним:

  • 31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины – и во второй тур с шоуменом Владимиром Зеленским прошел действующий президент Петр Порошенко.
  • Оба кандидата устроили шоу вокруг дебатов со сдачей анализов на алкоголь и психотропные вещества.
  • Второй тур выборов президента состоится 21 апреля.
  • Лишенный украинского гражданства и права на въезд Михаил Саакашвили анонсировал возвращение в Украину 1 апреля – на следующий день после первого тура выборов. Но в Государственной пограничной службе заверили, что его не впустят.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоСаакашвиливыборы президента 2019
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