Саакашвили: Порошенко – не алкоголик
Пятница, 5 апреля 2019, 12:32
Украинско-грузинский политик в изгнании Михэил Саакашвили заявил, что президент Украины Петр Порошенко – не алкоголик и свои поступки делает осознанно.
"Я давно знаю Петра Порошенко и могу засвидетельствовать, что он точно не алкоголик", – написал он в Facebook после показательной сдачи анализов кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.
"Проблема в том, что это он на свою трезвую голову довел страну до ручки, а медицина пока не придумала тест на мошенничество и неэффективность управления. Это проверяется жизнью и, к сожалению, мало кто проходит эту проверку успешно", – добавил Саакашвили.
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Напомним:
- 31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины – и во второй тур с шоуменом Владимиром Зеленским прошел действующий президент Петр Порошенко.
- Оба кандидата устроили шоу вокруг дебатов со сдачей анализов на алкоголь и психотропные вещества.
- Второй тур выборов президента состоится 21 апреля.
- Лишенный украинского гражданства и права на въезд Михаил Саакашвили анонсировал возвращение в Украину 1 апреля – на следующий день после первого тура выборов. Но в Государственной пограничной службе заверили, что его не впустят.