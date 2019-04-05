Саакашвили: Порошенко – не алкоголик

Украинско-грузинский политик в изгнании Михэил Саакашвили заявил, что президент Украины Петр Порошенко – не алкоголик и свои поступки делает осознанно.

"Я давно знаю Петра Порошенко и могу засвидетельствовать, что он точно не алкоголик", – написал он в Facebook после показательной сдачи анализов кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

"Проблема в том, что это он на свою трезвую голову довел страну до ручки, а медицина пока не придумала тест на мошенничество и неэффективность управления. Это проверяется жизнью и, к сожалению, мало кто проходит эту проверку успешно", – добавил Саакашвили.

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Напомним: