Саакашвили: Порошенко – не алкоголик

12715 просмотров
Пятница, 5 апреля 2019, 12:32

Украинско-грузинский политик в изгнании Михэил Саакашвили заявил, что президент Украины Петр Порошенко – не алкоголик и свои поступки делает осознанно.

"Я давно знаю Петра Порошенко и могу засвидетельствовать, что он точно не алкоголик", – написал он в Facebook после показательной сдачи анализов кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

"Проблема в том, что это он на свою трезвую голову довел страну до ручки, а медицина пока не придумала тест на мошенничество и неэффективность управления. Это проверяется жизнью и, к сожалению, мало кто проходит эту проверку успешно", – добавил Саакашвили.

Читайте также Батл между кандидатами. Все детали

Напомним:

  • 31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины – и во второй тур с шоуменом Владимиром Зеленским прошел действующий президент Петр Порошенко.
  • Оба кандидата устроили шоу вокруг дебатов со сдачей анализов на алкоголь и психотропные вещества.
  • Второй тур выборов президента состоится 21 апреля.
  • Лишенный украинского гражданства и права на въезд Михаил Саакашвили анонсировал возвращение в Украину 1 апреля – на следующий день после первого тура выборов. Но в Государственной пограничной службе заверили, что его не впустят.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Порошенко Саакашвили выборы президента 2019


powered by lun.ua
По теме
Заместителем Грицака назначили скандального экс-начальника СБУ Сумщины 5 апреля 2019, 10:52
Психоактивных веществ у Порошенко не обнаружили – врач 5 апреля 2019, 10:28
Порошенко о Тимошенко в роли ведущей на дебатах: Это неуважение 5 апреля 2019, 09:55
Все новости
Главные новости
Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины
Саакашвили: Порошенко – не алкоголик
"А теперь серьезно": Зеленского просят показать доходы
Заместителем Грицака назначили скандального экс-начальника СБУ Сумщины
Все новости
Фото

Котики в большой политике

Медицина

Как в Беларусии спасают украинских детей и отчего это нужно делать в Украине

Опыт

История парня, который переодевается девушкой

Поиск по сайту
Архив
Весь архів