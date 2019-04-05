Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Психоактивных веществ у Порошенко не обнаружили – врач

Пятница, 5 апреля 2019, 10:28

Экспресс-тест не показал психоактивных веществ в организме президента Петра Порошенко, а анализ на алкоголь будет готов через два часа.

Об этом сообщил главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Владимир Ярый на брифинге на НСК "Олимпийский".

Он отметил, что действующий президент и кандидат в президенты Порошенко прошел в медпункте НСК врачебный осмотр и сдал биологические образцы для проведения лабораторного токсикологического исследования.

"В данном случае мы отобрали кровь, мочу и волосы вместе с волосяными фолликулами", – констатировал Ярый.

Исследования проводили четыре медицинских учреждения Киева – два частных и два коммунальных: "Борис", "Медиком", Больница скорой медицинской помощи и Наркологическая больница Киева.

Как Порошенко сдавал анализы перед камерами
Как Порошенко сдавал анализы перед камерами
Дмитрий Ларин, УП

С разрешения Порошенко использовали несколько способов выявления психоактивных веществ в организме.

"Это были и быстрые тесты, результаты которых я уже имею возможность обнародовать: ни одного психоактивного вещества обнаружено не было", – заявил Ярый.

"В течение ближайших 2-х часов у нас будет возможность провести более детальное исследование с помощью масс-селективного газового хроматографа. Ровно через два часа так же у нас будет полная информация о наличии или отсутствии алкоголя в крови", – добавил он.

Эти результаты будут выданы в письменной форме.

"Более длительное обследование волос с волосяным фолликулом. По предварительной информации, эта процедура может длиться даже до 2-х недель, но мы приложим все усилия, чтобы эту процедуру максимально сократить", – заявил Ярый.

Напомним:

  • Кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко, прошедшие во второй тур выборов, устроили показательную сдачу анализов. Ее инициировал Зеленский, когда 3 апреля ультимативно позвал Порошенко на дебаты на стадионе НСК "Олимпийский".
  • Порошенко согласился и на дебаты на стадионе, и на прохождение анализов – но в духе самого шоумена призвал Зеленского сдать биообразцы в медпункте "Олимпийского" вместе.
  • Однако Зеленский еще до 8 утра 5 апреля сдал кровь в частной лаборатории "Евролаб", владелец которой поддерживает его кандидатуру. Он якобы хотел избежать недоверия к результатам анализов. А Порошенко после 9 утра таки пришел в медпункт НСК "Олимпийский".
  • Второй тур выборов должен состояться 21 апреля.
  • Центральная избирательная комиссия и национальный вещатель "Суспільне" настаивают, что дебаты должны состояться в пятницу перед тем, 19 апреля, и именно в студии НОТУ.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Порошенковыборы президента 2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:57
ОбновленоРоссияне запустили "Шахеды" по нескольким направлениям
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
Все новости...
Реклама: