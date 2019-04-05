Психоактивных веществ у Порошенко не обнаружили – врач

Экспресс-тест не показал психоактивных веществ в организме президента Петра Порошенко, а анализ на алкоголь будет готов через два часа.

Об этом сообщил главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Владимир Ярый на брифинге на НСК "Олимпийский".

Он отметил, что действующий президент и кандидат в президенты Порошенко прошел в медпункте НСК врачебный осмотр и сдал биологические образцы для проведения лабораторного токсикологического исследования.

"В данном случае мы отобрали кровь, мочу и волосы вместе с волосяными фолликулами", – констатировал Ярый.

Исследования проводили четыре медицинских учреждения Киева – два частных и два коммунальных: "Борис", "Медиком", Больница скорой медицинской помощи и Наркологическая больница Киева.

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С разрешения Порошенко использовали несколько способов выявления психоактивных веществ в организме.

"Это были и быстрые тесты, результаты которых я уже имею возможность обнародовать: ни одного психоактивного вещества обнаружено не было", – заявил Ярый.

"В течение ближайших 2-х часов у нас будет возможность провести более детальное исследование с помощью масс-селективного газового хроматографа. Ровно через два часа так же у нас будет полная информация о наличии или отсутствии алкоголя в крови", – добавил он.

Эти результаты будут выданы в письменной форме.

"Более длительное обследование волос с волосяным фолликулом. По предварительной информации, эта процедура может длиться даже до 2-х недель, но мы приложим все усилия, чтобы эту процедуру максимально сократить", – заявил Ярый.

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