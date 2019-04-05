Зеленский объяснил, зачем ему вилла на "курорте российских олигархов"

Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский говорит, что его фирма купила виллу в Италии как способ вложить деньги.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

Зеленский сказал журналистам, что "уже ответил" на вопрос о незадекларированном итальянском имении, и его команде "ничего прятать".

По словам шоумена, его компания владела западной недвижимостью, потому что в Украине "была несовершенная банковская система".

"Вложили... Как только будем снимать новый фильм... Эта вилла ... просто идет и снимается кино. Вот и все", – цитируют журналисты кандидата.

Напомним: