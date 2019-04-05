Зеленский объяснил, зачем ему вилла на "курорте российских олигархов"

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Пятница, 5 апреля 2019, 15:35

Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский говорит, что его фирма купила виллу в Италии как способ вложить деньги.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

Зеленский сказал журналистам, что "уже ответил" на вопрос о незадекларированном итальянском имении, и его команде "ничего прятать".

По словам шоумена, его компания владела западной недвижимостью, потому что в Украине "была несовершенная банковская система".

"Вложили... Как только будем снимать новый фильм... Эта вилла ... просто идет и снимается кино. Вот и все", – цитируют журналисты кандидата.

Напомним:

  • По данным журналистов "Слидство.Инфо", у Зеленского есть незадекларированная 15-комнатная вилла в итальянском городе Форте-дей-Марми, известном как место, где хозяйничают русские.
  • У Зеленского заявили, что по закону он не обязан декларировать свою итальянскую виллу.
  • Позже оказалось, что избирательная команда Зеленского заблокировала в Facebook журналистов-расследователей, якобы, случайно.
  • В 2016 году похожая ситуация произошла с имуществом президента Петра Порошенко. Журналисты нашли его незадекларированную виллу Порошенко на юге Испании, а в АП сказали, что вносить ее в декларации Порошенко не имел.
  • После первого тура президентских выборов, который состоялся 31 марта, борьбу за пост главы государства продолжают Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
  • Шоумен набрал в первом туре 30,24% голосов, а действующий президент - 15,95%.
  • Второй тур выборов президента должна состояться 21 апреля.

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Темы: Зеленский декларации Италия


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