Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский объяснил, зачем ему вилла на "курорте российских олигархов"

Пятница, 5 апреля 2019, 15:35

Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский говорит, что его фирма купила виллу в Италии как способ вложить деньги.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

Зеленский сказал журналистам, что "уже ответил" на вопрос о незадекларированном итальянском имении, и его команде "ничего прятать".

По словам шоумена, его компания владела западной недвижимостью, потому что в Украине "была несовершенная банковская система".

"Вложили... Как только будем снимать новый фильм... Эта вилла ... просто идет и снимается кино. Вот и все", – цитируют журналисты кандидата.

Напомним:

  • По данным журналистов "Слидство.Инфо", у Зеленского есть незадекларированная 15-комнатная вилла в итальянском городе Форте-дей-Марми, известном как место, где хозяйничают русские.
  • У Зеленского заявили, что по закону он не обязан декларировать свою итальянскую виллу.
  • Позже оказалось, что избирательная команда Зеленского заблокировала в Facebook журналистов-расследователей, якобы, случайно.
  • В 2016 году похожая ситуация произошла с имуществом президента Петра Порошенко. Журналисты нашли его незадекларированную виллу Порошенко на юге Испании, а в АП сказали, что вносить ее в декларации Порошенко не имел.
  • После первого тура президентских выборов, который состоялся 31 марта, борьбу за пост главы государства продолжают Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
  • Шоумен набрал в первом туре 30,24% голосов, а действующий президент - 15,95%.
  • Второй тур выборов президента должна состояться 21 апреля.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийдекларацииИталия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Зеленский
Поддерживать Украину всегда будет нашей целью – президент Чехии
Зеленский: "Мы наступаем. Инициатива сейчас у нас"
Зеленский об обещании членства в НАТО: Это не такая высокая цена за войну
Последние новости
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:57
ОбновленоРоссияне запустили "Шахеды" по нескольким направлениям
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
Все новости...
Реклама: