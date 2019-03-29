Команда Зеленского заблокировала в facebook журналистов-расследователей, говорят – ошиблись
Избирательная команда кандидата в президенты Владимира Зеленского заблокировала в Facebook журналистов "Слидство.Инфо", которые опубликовали расследование про виллу актера в Италии.
Об этом "Слидство.Инфо" сообщило на своей странице в соцсети.
Расследователи отмечают, что заметили это под публикацией "ЗеКоманды", в которой она опровергла и назвала фейком незадекларированное имение Зеленского.
"Мы хотели ответить на это заявление пользователям в комментариях под постом, однако оказалось, что администраторы Команды Зе просто заблокировали нашу страницу", – говорят журналисты.
"На скринах видно, что сторонники Зе отвечают на комментарии Слидства.Инфо, однако же комментариев уже нет. Зато ответы остались", – объясняют расследователи.
В комментарии "Украинской правде" руководитель диджитал-отдела команды Зеленского Михаил Федоров сказал, что аккаунт журналистов заблокировали случайно, вероятно, из-за "сумасшедших бот-атак" провластного контекста.
"Люди, обрабатывающие социальные сети работают 24/7, могли просто ошибиться. Еще мы настроили фильтрацию, когда блокируются комментарии по определенным словам. Возможно это произошло автоматически", – объяснил Федоров.
Он утверждает, что команда стала удалять и блокировать "явно манипулятивные" комментарии от ботов.
В то же время, руководитель диджитал-отдела также сказал, что журналистов уже разблокировали.
"Пусть отвечают конечно же. Если что, я всегда и открыт для них, или любых других вопросов касательно наших Интернет-активностей", – отметил Федоров.
Читайте также: Глава диджитал-команды Зеленского: Мы сами просим кликать на "Бениного клоуна"
Напомним:
- Журналисты "Слидство.Инфо" опубликовали расследование, в котором утверждается, что шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский имеет незадекларированную 15-комнатную виллу в итальянском городе Форте-дей-Марми.
- Избирательная команда Зеленского заявила, что по закону он не обязан декларировать свою итальянскую виллу.
- В 2016 году похожая ситуация произошла с имуществом президента Петра Порошенко. Журналисты нашли его незадекларированную виллу Порошенко на юге Испании, а в АП сказали, что вносить ее в декларации Порошенко не имел.
- Первый тур выборов президента состоится 31 марта, второй - 21 апреля. Участие в них примут 39 кандидатов.
- По данным исследования КМИС, проведенного 14-22 марта, лидером среди кандидатов в президенты является Зеленский, за которого готовы отдать свои голоса 32,1%. Порошенко и Тимошенко поддерживают 17,1% и 12,5% соответственно.
- По данным опроса Центра Разумкова, 24,8% готовы поддержать Зеленского, 22,1% – Порошенко и 14,8% – Тимошенко.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua