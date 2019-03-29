Команда Зеленского заблокировала в facebook журналистов-расследователей, говорят – ошиблись

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Пятница, 29 марта 2019, 17:44

Избирательная команда кандидата в президенты Владимира Зеленского заблокировала в Facebook журналистов "Слидство.Инфо", которые опубликовали расследование про виллу актера в Италии.

Об этом "Слидство.Инфо" сообщило на своей странице в соцсети.

Расследователи отмечают, что заметили это под публикацией "ЗеКоманды", в которой она опровергла и назвала фейком незадекларированное имение Зеленского.

"Мы хотели ответить на это заявление пользователям в комментариях под постом, однако оказалось, что администраторы Команды Зе просто заблокировали нашу страницу", – говорят журналисты.

 
 
 

"На скринах видно, что сторонники Зе отвечают на комментарии Слидства.Инфо, однако же комментариев уже нет. Зато ответы остались", – объясняют расследователи.

В комментарии "Украинской правде" руководитель диджитал-отдела команды Зеленского Михаил Федоров сказал, что аккаунт журналистов заблокировали случайно, вероятно, из-за "сумасшедших бот-атак" провластного контекста.

"Люди, обрабатывающие социальные сети работают 24/7, могли просто ошибиться. Еще мы настроили фильтрацию, когда блокируются комментарии по определенным словам. Возможно это произошло автоматически", – объяснил Федоров.

Он утверждает, что команда стала удалять и блокировать "явно манипулятивные" комментарии от ботов.

В то же время, руководитель диджитал-отдела также сказал, что журналистов уже разблокировали.

"Пусть отвечают конечно же. Если что, я всегда и открыт для них, или любых других вопросов касательно наших Интернет-активностей", – отметил Федоров.

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Напомним:

  • Журналисты "Слидство.Инфо" опубликовали расследование, в котором утверждается, что шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский имеет незадекларированную 15-комнатную виллу в итальянском городе Форте-дей-Марми.
  • Избирательная команда Зеленского заявила, что по закону он не обязан декларировать свою итальянскую виллу.
  • В 2016 году похожая ситуация произошла с имуществом президента Петра Порошенко. Журналисты нашли его незадекларированную виллу Порошенко на юге Испании, а в АП сказали, что вносить ее в декларации Порошенко не имел.
  • Первый тур выборов президента состоится 31 марта, второй - 21 апреля. Участие в них примут 39 кандидатов.
  • По данным исследования КМИС, проведенного 14-22 марта, лидером среди кандидатов в президенты является Зеленский, за которого готовы отдать свои голоса 32,1%. Порошенко и Тимошенко поддерживают 17,1% и 12,5% соответственно.
  • По данным опроса Центра Разумкова, 24,8% готовы поддержать Зеленского, 22,1% – Порошенко и 14,8% – Тимошенко.

Украинская правда

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Темы: Зеленский выборы президента 2019


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