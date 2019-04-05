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На Мангера снова надели браслет

Пятница, 5 апреля 2019, 16:38

На подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк голову Херсонского облсовета Владислава Мангера надели электронный браслет.

Об этом "Украинской правде" сообщил в пятницу представитель Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Сегодня в обед господин Мангер был приглашен в Днепровский отдел полиции города Херсона, где во исполнение решения суда ему одели электронное средство слежения", - сказал пресс-секретарь.

По его словам, полиция, по решению суда, будет отслеживать его перемещения.

Мангер имеет право перемещаться по Херсону, выезд за пределы города будет осуществляться только с разрешения следователя СБУ.

Напомним:

  • 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
  • Впоследствии генпрокурор Юрий Луценко рассказал, как, по версии следствия, Мангер готовил убийство Гандзюк.
  • Ночью 15 февраля суд избрал Мангеру мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 2,5 млн грн. Позже его адвокат внес за него залог, и председатель облсовета вышел на свободу.
  • На Мангера надели электронный браслет. Он уверял, что никуда не убежит и даже вернулся на работу в облсовет.
  • 3 апреля суд отказался принять Мангера под стражу, но обязал его носить электронный браслет.
  • 6 марта Шевченковский суд отстранил Мангера от должности председателя Херсонского облсовета до 6 апреля.

Украинская правда
Темы: нападение на Гандзюк
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