На Мангера снова надели браслет

На подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк голову Херсонского облсовета Владислава Мангера надели электронный браслет.

Об этом "Украинской правде" сообщил в пятницу представитель Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Сегодня в обед господин Мангер был приглашен в Днепровский отдел полиции города Херсона, где во исполнение решения суда ему одели электронное средство слежения", - сказал пресс-секретарь.

По его словам, полиция, по решению суда, будет отслеживать его перемещения.

Мангер имеет право перемещаться по Херсону, выезд за пределы города будет осуществляться только с разрешения следователя СБУ.

Напомним: