Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд отказался взять Мангера под стражу

Среда, 3 апреля 2019, 02:44

Суд отказался взять под стражу голову Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщил журналист Иван Антипенко в facebook.

"Суд не взял Мангера под стражу. На подозреваемого в организации убийстве Кати судом возложены обязанности сдать прокурору загранпаспорт, появляться в органы следствия по первому требованию, не отлучаться из Херсона без разрешения следователя или прокурора и носить электронный браслет", - написал он.

Ранее суд отстранил от участия в заседании адвоката семьи Гандзюк Евгению Закревскую.

Закревская сообщала о слежке за ней неизвестных на автомобиле с херсонскими номерами. В связи с этим адвокаты Мангера предложили удалить Закревскую из судебного процесса, так как она теперь - потерпевшая. Суд удовлетворил это предложение.

В феврале адвокаты Мангера утверждали, что за ними следят, их телефоны прослушиваются. Поэтому защита просила отложить заседание, ссылаясь на то, что пребывание адвокатов в судебных заседаниях на данный момент опасно для них. 

Судья решил удовлетворить просьбу защиты частично. Заседание продолжилось, однако после его завершения диск с записью, на котором содержатся заявления адвокатов, должны были направить в полицию для рассмотрения и возможного расследования.

Читайте также: Безнаказанность убивает. Кем была и за что боролась Катя Гандзюк

Новые фамилии в деле Гандзюк, и кто на самом деле открыл тайну следствия

Напомним: 

  • 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
  • Позже генпрокурор Юрий Луценко рассказал, как, по версии следствия, Мангер готовил убийство Гандзюк.
  • 13 февраля суд начал выбирать Мангеру меру пресечения, однако не успел сделать это в течение одного дня и перенес заседание.
  • Во время заседания Мангер обвинил в убийстве Гандзюк Службу безопасности.
  • В ответ СБУ назвала слова чиновника клеветой.
  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Катерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами.
  • Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
  • 4 ноября 2018 года Екатерина Гандзюк умерла в больнице после многих операций.
  • 4 декабря 2018 года правоохранители объявили подозрение в организации нападения на Гандзюк гражданину по фамилии Левин.
  • Отец Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери сотрудничал с партийцем "Батькивщины" Владиславом Мангером и партийцем Блока Петра Порошенко Андреем Гордеевым.
  • После этого Мангер заявил, что прекращает членство в "Батькивщине" на время расследования.
  • 9 февраля "Батькивщина" исключила Мангера из своих рядов и рекомендовала уйти из облсовета.

Темы: нападение на Гандзюксуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
нападение на Гандзюк
Дело Кати Гандзюк. Феномен гражданского общества
Суд вынес приговор организаторам убийства Гандзюк: Мангер и Левин получили по 10 лет
Суд огласит приговор по делу Гандзюк после 20 июня
Последние новости
23:57
ОбновленоРоссияне запустили "Шахеды" по нескольким направлениям
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
Все новости...
Реклама: