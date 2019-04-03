Суд отказался взять Мангера под стражу

Суд отказался взять под стражу голову Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщил журналист Иван Антипенко в facebook.

"Суд не взял Мангера под стражу. На подозреваемого в организации убийстве Кати судом возложены обязанности сдать прокурору загранпаспорт, появляться в органы следствия по первому требованию, не отлучаться из Херсона без разрешения следователя или прокурора и носить электронный браслет", - написал он.

Ранее суд отстранил от участия в заседании адвоката семьи Гандзюк Евгению Закревскую.

Закревская сообщала о слежке за ней неизвестных на автомобиле с херсонскими номерами. В связи с этим адвокаты Мангера предложили удалить Закревскую из судебного процесса, так как она теперь - потерпевшая. Суд удовлетворил это предложение.

В феврале адвокаты Мангера утверждали, что за ними следят, их телефоны прослушиваются. Поэтому защита просила отложить заседание, ссылаясь на то, что пребывание адвокатов в судебных заседаниях на данный момент опасно для них.

Судья решил удовлетворить просьбу защиты частично. Заседание продолжилось, однако после его завершения диск с записью, на котором содержатся заявления адвокатов, должны были направить в полицию для рассмотрения и возможного расследования.

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Напомним: