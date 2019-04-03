Суд отказался взять Мангера под стражу
Суд отказался взять под стражу голову Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк.
Об этом сообщил журналист Иван Антипенко в facebook.
"Суд не взял Мангера под стражу. На подозреваемого в организации убийстве Кати судом возложены обязанности сдать прокурору загранпаспорт, появляться в органы следствия по первому требованию, не отлучаться из Херсона без разрешения следователя или прокурора и носить электронный браслет", - написал он.
Ранее суд отстранил от участия в заседании адвоката семьи Гандзюк Евгению Закревскую.
Закревская сообщала о слежке за ней неизвестных на автомобиле с херсонскими номерами. В связи с этим адвокаты Мангера предложили удалить Закревскую из судебного процесса, так как она теперь - потерпевшая. Суд удовлетворил это предложение.
В феврале адвокаты Мангера утверждали, что за ними следят, их телефоны прослушиваются. Поэтому защита просила отложить заседание, ссылаясь на то, что пребывание адвокатов в судебных заседаниях на данный момент опасно для них.
Судья решил удовлетворить просьбу защиты частично. Заседание продолжилось, однако после его завершения диск с записью, на котором содержатся заявления адвокатов, должны были направить в полицию для рассмотрения и возможного расследования.
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Напомним:
- 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
- Позже генпрокурор Юрий Луценко рассказал, как, по версии следствия, Мангер готовил убийство Гандзюк.
- 13 февраля суд начал выбирать Мангеру меру пресечения, однако не успел сделать это в течение одного дня и перенес заседание.
- Во время заседания Мангер обвинил в убийстве Гандзюк Службу безопасности.
- В ответ СБУ назвала слова чиновника клеветой.
- 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Катерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами.
- Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
- 4 ноября 2018 года Екатерина Гандзюк умерла в больнице после многих операций.
- 4 декабря 2018 года правоохранители объявили подозрение в организации нападения на Гандзюк гражданину по фамилии Левин.
- Отец Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери сотрудничал с партийцем "Батькивщины" Владиславом Мангером и партийцем Блока Петра Порошенко Андреем Гордеевым.
- После этого Мангер заявил, что прекращает членство в "Батькивщине" на время расследования.
- 9 февраля "Батькивщина" исключила Мангера из своих рядов и рекомендовала уйти из облсовета.