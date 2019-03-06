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Убийство Гандзюк: Суд отстранил Мангера от должности

Среда, 6 марта 2019, 08:27
Убийство Гандзюк: Суд отстранил Мангера от должности

Шевченковский суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры об отстранении от должности председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в организации убийства активисты Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает "Громадське".

Отмечается, что Мангер отстранен от должности на месяц - до 6 апреля.

По данным издания, прокуратура просила отстранения на 2 месяца, подчеркивая, что будучи на должности подозреваемый может осуществлять давление на действующих и потенциальных свидетелей по делу, в частности работников Херсонского облсовета, а также может уничтожить доказательства и препятствовать следствию.

Сообщается, что адвокаты Мангера были против удовлетворения соответствующего ходатайства, отмечая, что у прокуратуры нет достаточного количества доказательств причастности Мангера к убийству Гандзюк.

Также они утверждали, что все усилия прокуратуры были изначально направлены на снятие Мангера как представителя оппозиционной силы с должности перед выборами в Украине и заявили, что ни один из работников облсовета не является свидетелем по делу, а должность подозреваемого предусматривает только организацию работы 30 человек депутатского корпуса.

"Сам подозреваемый отметил, что дело политически мотивированное, а свидетелей, о которых говорит прокуратура, он не знает и не может на них влиять. Мангер добавил, что сразу после вручения подозрения собирался уйти в отпуск на время расследования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что защитники чиновника заявили, что будут подавать апелляцию на решение суда.

Напомним:

  • 4 марта суд отказал прокурорам в удовлетворении ходатайства о продлении меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
  • 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
  • Мангер обвинения отвергает, а на суде заявил, что Гандзюк якобы сотрудничала с СБУ, а нападение будто бы организовал генерал СБУ Даниил Доценко.
  • Ночью 15 февраля суд избрал Мангеру мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 2,5 млн грн. Позже его адвокат внес за него залог, и председатель облсовета вышел на свободу.
  • Мангер надели электронный браслет. Он уверял, что никуда не убежит и даже вернулся на работу в облсовет.
  • В интервью "Украинской правде" Мангер заявил, что Гандзюк имела конфликты с различными властными структурами и даже с Петром Порошенко.
  • В Администрации президента заверили, что у него не было конфликта с херсонской активисткой Екатериной Гандзюк, которая умерла через два месяца после того, как ее облили кислотой.
  • В Службе безопасности сообщали, что Мангер дважды во время проведения допросов отказался давать показания.

Темы: нападение на Гандзюкубийствосуд
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