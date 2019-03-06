Убийство Гандзюк: Суд отстранил Мангера от должности

Шевченковский суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры об отстранении от должности председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в организации убийства активисты Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает "Громадське".

Отмечается, что Мангер отстранен от должности на месяц - до 6 апреля.

По данным издания, прокуратура просила отстранения на 2 месяца, подчеркивая, что будучи на должности подозреваемый может осуществлять давление на действующих и потенциальных свидетелей по делу, в частности работников Херсонского облсовета, а также может уничтожить доказательства и препятствовать следствию.

Сообщается, что адвокаты Мангера были против удовлетворения соответствующего ходатайства, отмечая, что у прокуратуры нет достаточного количества доказательств причастности Мангера к убийству Гандзюк.

Также они утверждали, что все усилия прокуратуры были изначально направлены на снятие Мангера как представителя оппозиционной силы с должности перед выборами в Украине и заявили, что ни один из работников облсовета не является свидетелем по делу, а должность подозреваемого предусматривает только организацию работы 30 человек депутатского корпуса.

"Сам подозреваемый отметил, что дело политически мотивированное, а свидетелей, о которых говорит прокуратура, он не знает и не может на них влиять. Мангер добавил, что сразу после вручения подозрения собирался уйти в отпуск на время расследования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что защитники чиновника заявили, что будут подавать апелляцию на решение суда.

Напомним: