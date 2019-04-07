Семочко заметили в Администрации президента

Заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко сфотографировали в Администрации президента.

Фото опубликовал на своей странице в facebook журналист Денис Бигус.

"Если у него в папочке заявление по собственному, то в ход пошла уже не просто тяжелая предвыборная артиллерия, а прям ядерные удары", - прокомментировал фотографию журналист.

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