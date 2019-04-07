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Семочко заметили в Администрации президента

Воскресенье, 7 апреля 2019, 02:50
Семочко заметили в Администрации президента

Заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко сфотографировали в Администрации президента.

Фото опубликовал на своей странице в facebook журналист Денис Бигус.

"Если у него в папочке заявление по собственному, то в ход пошла уже не просто тяжелая предвыборная артиллерия, а прям ядерные удары", - прокомментировал фотографию журналист.

Напоминаем:

  • 6 апреля президент Украины Петр Порошенко провел встречи с представителями общественных организаций. По данным УП, Порошенко пообещал, что в ближайшие дни уволит Семочко с должности заместителя руководителя Службы внешней разведки.
  • Ранее журналисты обнародовали результаты собственного расследования о благосостоянии первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко.
  • Его семья якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $8 млн, а родственники имеют российские паспорта.
  • По данным СМИ, родственники Семочко постоянно "курсируют" между Киевом и аннексированным Крымом.
  • В начале декабря контрразведка подтвердила, что жена и дочь Семочко имеют российское гражданство.
  • НАБУ открыло уголовное дело против Семочко по статье "незаконное обогащение".
  • Позже СБУ открыла уголовное производство по статье "государственная измена".
  • Сам Семочко заявил, что не имеет отношения к домам под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его жена является исключительно гражданкой Украины.
  • Ранее президент Петр Порошенко обратился к главе СБУ относительно проверки сведений госслужащих, в том числе из правоохранительных и следственных органов, имеющих родственников в Крыму.

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Темы: СемочкоПорошенкоразведка
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