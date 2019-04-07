Семочко заметили в Администрации президента
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Воскресенье, 7 апреля 2019, 02:50
Заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко сфотографировали в Администрации президента.
Фото опубликовал на своей странице в facebook журналист Денис Бигус.
"Если у него в папочке заявление по собственному, то в ход пошла уже не просто тяжелая предвыборная артиллерия, а прям ядерные удары", - прокомментировал фотографию журналист.
Напоминаем:
- 6 апреля президент Украины Петр Порошенко провел встречи с представителями общественных организаций. По данным УП, Порошенко пообещал, что в ближайшие дни уволит Семочко с должности заместителя руководителя Службы внешней разведки.
- Ранее журналисты обнародовали результаты собственного расследования о благосостоянии первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко.
- Его семья якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $8 млн, а родственники имеют российские паспорта.
- По данным СМИ, родственники Семочко постоянно "курсируют" между Киевом и аннексированным Крымом.
- В начале декабря контрразведка подтвердила, что жена и дочь Семочко имеют российское гражданство.
- НАБУ открыло уголовное дело против Семочко по статье "незаконное обогащение".
- Позже СБУ открыла уголовное производство по статье "государственная измена".
- Сам Семочко заявил, что не имеет отношения к домам под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его жена является исключительно гражданкой Украины.
- Ранее президент Петр Порошенко обратился к главе СБУ относительно проверки сведений госслужащих, в том числе из правоохранительных и следственных органов, имеющих родственников в Крыму.
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